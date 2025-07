← Retour

690 000 $ pour favoriser la transition verte des entreprises

Renouvellement de PME durable 02

‹ ›

De gauche à droite, François St-Gelais, vice-président aux communications et à la responsabilité sociale chez Nutrinor, Grégoire Gaudreault, partenaire d’affaires du Développement économique régional de Rio Tinto Aluminium, Jessika Roussy, codirectrice et copropriétaire de la bannière Mode Choc, Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Nicolas Gagnon, directeur général du CQDD ainsi qu’Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean. — Trium Médias – Yohann Harvey Simard