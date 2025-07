Une 22e édition qui promet

← Retour

Festival international des Rythmes du Monde

Le Festival international des Rythmes du Monde est de retour pour une 22e édition cette année, avec une programmation variée.

Avec en tête d’affiche la légende vivante Bryan Adams, la 22e édition du Festival international des Rythmes du Monde promet ! Prévu du 2 au 10 août prochain à la Zone portuaire de Chicoutimi, l’événement offrira une fois de plus cette année une chance aux festivaliers d’aller vibrer au son d’une variété de styles musicaux provenant de partout dans le monde.

« Cette année encore, la 22e édition du Festival international des Rythmes du Monde rassemblera une pléiade d'artistes renommés, tant locaux qu’internationaux, et offrira une variété de styles musicaux. Au-delà de son impact culturel indéniable, l'événement engendre également d'importantes retombées économiques, estimées à 3.5 millions de dollars, contribuant ainsi activement au dynamisme et au développement de la région » déclare la directrice générale du Festival international des Rythmes du Monde, Chantal Boivin.

Sur la Grande scène Loto-Québec se produira l’auteur-compositeur-interprète canadien Talk, le vendredi 2 août, pour démarrer les festivités. Ludovick Bourgeois prendra le micro accompagné de ses musiciens le samedi 3 août, pour rendre hommage au groupe de son père, Les BB. Bryan Adams sera quant à lui de passage le mardi 6 août, et laissera sa place à Elvis Crespo le jeudi 8 août. S’invitera ensuite le chanteur, musicien et DJ Jamaïcain Shaggy le vendredi 9 août.Le country sera à l’honneur le samedi soir, alors que Brett Kissel, Jay Kutcher et Phil Lauzon sont attendus pour clôturer cette 22e édition.

Également, pour la première année à la Zone portuaire, les scènes Loto-Québec et Hydro-Québec seront situées sur le même site lors du festival. Les festivaliers pourront donc profiter de la zone Rio Tinto, la zone détente Hydro-Québec, de la Terrasse Desjardins, des foodtrucks ainsi que des boutiques éphémères au même endroit. Le passeport est dès maintenant en prévente à 69$ sur le site web rythmesdumonde.com. L’achat de billet unique est également disponible. À savoir que le site du festival sera ouvert de 17h30 à 23h30.

Un programme enflammé pour La Noce de chypre

Le Festival La Noce a aussi dévoilé la programmation complète de sa septième édition, nommée La Noce de chypre, qui se déroulera du 4 au 6 juillet prochain. Près de 50 artistes se produiront sur les grandes scènes extérieures de la Pulperie de Chicoutimi, dont Karkwa, Elisapie, Grimskunk, Le Roy, la Rose et le Lou(p). Ceux-ci laisseront ensuite place aux afters, au CEM et au bar la Nuit des Temps, avec entre autres CRi, Moonshine et Loud Lary Ajust qui auront lieu après 23h00 et qui seront seulement accessibles à l’achat de billets uniques.

Les festivaliers et festivalières pourront cristalliser leur amour grâce aux faux mariages à 10$. Aussi, le golden ticket de la Noce est de retour, permettant aux acheteurs de passeports, pour la somme de 3$, d’avoir une chance de gagner un passeport à vie pour le festival.