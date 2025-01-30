Dans la peau de…

← Retour

Depuis mon tout jeune âge, je me suis toujours intéressé au sport. J’en ai aussi pratiqué, mais seulement au niveau amateur. Lors des matchs de hockey dans la rue, tout le monde veut se prendre pour les plus grands joueurs ou devenir la prochaine vedette, mais très peu y parviennent. Pour ma part, je me suis toujours intéressé à ce qui se passe avant et après une compétition, lorsque le sportif se prépare.

Au cours de ma carrière de descripteur sportif, j’ai eu la chance d’avoir un accès, bien que restreint, à l’avant et à l’après-match, notamment avec les Marquis de Jonquière dans la Ligue nord-américaine. La routine des joueurs, la préparation de leurs bâtons, l’aiguisage des patins… Toutefois, je n’ai jamais eu le privilège de voir ce qui se passait ou se disait de l’autre côté de la porte du vestiaire. Comment les joueurs se concentrent-ils? Qu’est-ce qui se dit? Quelles sont les superstitions de certains? Toutes ces questions ont toujours piqué ma curiosité.

À l’occasion maintenant, grâce aux réseaux sociaux, nous avons parfois la chance de voir quelques vidéos où l’entraîneur motive sa troupe ou nomme l’alignement de départ. Mais quand le “coach” n’est pas là, qu’est-ce qui se passe? Quelles sont les conversations entre les joueurs? Est-ce qu’ils se racontent leur semaine ou se motivent-ils entre eux?

Avant la rencontre, c’est une chose. Mais après celle-ci, c’en est une autre! J’ai eu le privilège de décrire les trois conquêtes de championnat des Marquis en 2013, 2014 et 2017, des rencontres qui avaient lieu sur la route. J’ai ainsi vécu d’une manière plus intime les célébrations d’après-match : voir les joueurs et les proches de l’organisation célébrer la victoire entre eux, avec peu ou pas de spectateurs. Je dois avouer que l’approche des joueurs n’est pas la même, puisqu’ils ressentent une plus grande liberté en l’absence des partisans.

Évidemment, une victoire de championnat à domicile aurait une toute autre ambiance. Celle-ci se déroulerait principalement sur la glace, avec les partisans qui voudraient immortaliser le moment en prenant des photos avec leurs champions. Des moments inoubliables pour beaucoup, dans une ambiance festive.

Mais le sport ne se résume pas toujours à des moments positifs. Lors d’une séquence de défaites, quelle est l’ambiance dans le vestiaire? Quelles sont les discussions pour tenter de motiver les troupes?

J’ai décidé d’écrire ce texte après avoir vécu une expérience un peu spéciale. Pas plus tard que samedi dernier, je décrivais la rencontre entre les Marquis et le Cool FM à Saint-Georges-de-Beauce. Une rencontre complètement dominée par l’équipe beauceronne, qui l’a emporté 12 à 2. Lors du premier entracte, alors que le pointage était de 5-0, je suis descendu au niveau de la glace pour aller discuter avec quelques membres de l’organisation.

Au loin, la porte du vestiaire des Marquis était fermée, mais on pouvait entendre un joueur parler très fort, manifestement mécontent de la performance des siens. C’est à ce moment que je me suis dit : «Oh, que j’aimerais être présent pour entendre ce qui se dit et voir comment les joueurs présents reçoivent le message!»

Bref, en tant que spectateurs, nous ne voyons qu’une fine partie d’un événement sportif. La majorité se passe sous les gradins ou derrière les portes d’un vestiaire. Et peu de gens ont la chance de vivre cette expérience!