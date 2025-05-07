Productions Hakim se défend face aux propos de Julie Dufour

← Retour

La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, et plusieurs élus municipaux remettent en question la subvention du Festival international des rythmes du monde et le festival des bières du monde, qui se déroulent à Saguenay. Ils n’auraient pas été au courant de la fusion lors de la remise des subventions. Productions Hakim, qui organise les événements, se défend.

La directrice générale des deux festivals, Chantale Boivin, affirme qu’elle a averti la Table des événements majeurs à Saguenay de la fusion des festivités pour l’été qui s’en vient. « La cohabitation s’est confirmée après les Fêtes, après discussions avec Loto-Québec qui a reconduit la commandite pour trois ans. Ensuite, on a préservé le secret à l’interne pour s’assurer que ce soit bien fait et ensuite j’ai informé la Table des événements. Ils sont restés surpris, mais ils étaient au courant », souligne Mme Boivin lors d’une entrevue pour Radio-Canada.

Du côté de la mairesse, celle-ci indique que les élus municipaux ont appris la nouvelle après qu’ils aient offert les subventions séparées pour les deux festivals. La somme de 237 500$ a été donnée au Festival international des rythmes du monde et 131 575$ pour le Festival des bières du monde. Dans le calcul des élus, l’élément de cohabitation des deux événements n’a pas été pris en compte et des sommes supérieures aux besoins de Productions Hakim auraient été données.

Saguenay réévalue maintenant la situation des autres festivals de la ville pour que les subventions versées soient équitables.