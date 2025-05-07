Hausse des interventions contre le crime

← Retour

Rapport d’activités 2024 du SPS

Le Groupe d’intervention en violence urbaine est déjà en action à Saguenay, a confirmé mercredi matin le Service de police de Saguenay (SPS), dans le cadre de la présentation de son rapport d’activités 2024.

Réunis au quartier général du carré Davis, les représentants du SPS ont dressé un bilan positif de leur dernière année, marquée par des interventions accrues contre la criminalité locale.

Rappelons qu’en mars dernier, le conseil municipal de Saguenay avait approuvé une enveloppe de 3,2 M $ sur deux ans pour la mise en place de cette nouvelle division policière, qui s’attaque aux trafiquants de stupéfiants et aux réseaux criminels organisés actifs dans les quartiers résidentiels, près des écoles et dans les lieux publics comme les terminus.

« Les statistiques sont assez majeures depuis septembre 2023, en lien avec la violence urbaine sur notre territoire. On a ajouté des mesures d’atténuation, ce qui représente de nombreuses heures de travail pour essayer de diminuer les chiffres concernant les crimes contre la personne ou la propriété », mentionne le directeur du SPS, Mathieu Perron.



Les autorités s’inquiètent également de la hausse de la circulation d’armes à feu prohibées. Pour y répondre, le SPS insiste sur l’importance de maintenir une forte pression sur les groupes criminels, en les forçant à se désorganiser.

En marge de ces préoccupations, le SPS a également souligné une hausse préoccupante du phénomène de l’itinérance à Saguenay, un aspect qui devra être pris en compte dans les interventions futures de la police et des partenaires communautaires.

Le SPS a par ailleurs procédé à l’embauche de 21 nouvelles recrues l’an dernier.