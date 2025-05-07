Rio Tinto franchit avec succès une première étape

← Retour

Projet de production commerciale du gallium

Rio Tinto et son nouveau partenaire Indium Corporation ont réussi à produire avec succès un premier extrait de gallium primaire dans le cadre d’un projet commun de recherche et développement.

La multinationale ajoute dans un communiqué que le but ultime de ce projet est de produire des quantités commerciales de ce minerai critique et stratégique présent dans la bauxite traitée à la raffinerie d’alumine Vaudreuil de Rio Tinto, la seule au Canada.

L’étape préliminaire a été réalisée dans les installations de recherche et développement d’Indium Corporation situées à Rome, New York. Le premier gallium primaire à l’échelle de laboratoire a été fait à partir de la liqueur Bayer du procédé d’affinage d’alumine à l’Usine Vaudreuil à Saguenay.

La prochaine phase du projet comprendra quant à elle l’évaluation des techniques d’extraction de plus grandes quantités de gallium à l’échelle pilote.

Si le projet est réalisé avec succès, Rio Tinto s’engage à construire une usine de démonstration d’une capacité allant jusqu’à 3,5 tonnes de gallium par année dans la région, avec le soutien financier du gouvernement du Québec.

La transition vers une usine à l’échelle commerciale pourrait mener à une production allant jusqu’à 40 tonnes par année, ce qui représente entre 5 et 10 % de la production mondiale actuelle de gallium.

« Nous sommes fiers d’annoncer cette étape importante, souligne Jérôme Pécresse, le chef de la direction de Rio Tinto Aluminium. Grâce à ce partenariat innovant, Rio Tinto et Indium Corporation cherchent à renforcer la chaîne d’approvisionnement du gallium. »

Technologies modernes

Rappelons que le gallium primaire est utilisé dans la fabrication de circuits intégrés indispensables aux technologies modernes comme les radars à haute performance, les téléphones intelligents, les voitures électriques et les ordinateurs portables.

Le gallium est toutefois actuellement produit en quantités limitées mondialement avec une estimation de 600 tonnes métriques par année provenant entièrement de l’extérieur de l’Amérique du Nord.

En plus de l’aluminium, du cuivre, du minerai de fer et du dioxyde de titane, Rio Tinto termine en rappelant qu’elle produit déjà une grande variété de minéraux critiques dans ses installations en Amérique du Nord, dont le scandium utilisé dans les alliages d’aluminium, le tellure pour les panneaux solaires, le lithium pour les batteries des véhicules électriques et le molybdène pour les alliages d’acier.