Aucun décès pour 2024

Rapport annuel du Service incendie de Saguenay

Le président de la Commission de sécurité publique, Kevin Armstrong. — André Deschênes, collaboration CKAJ 92,5

Lors du conseil de ville du 6 mai au Mont-Jacob à Jonquière, le Service de sécurité incendie Saguenay a dévoilé son rapport pour l’année 2024. Une année marquée par la stabilisation des appels, l’efficacité des actions de prévention et par l’absence de décès liés à un incendie dans la ville.

Durant l’année 2024, aucun des incendies de bâtiments sur le territoire de Saguenay n'a été mortel pour des citoyens de la ville. Le président de la Commission de la Sécurité publique, Kevin Armstrong, a mentionné au micro du 92,5 d’autres raisons qui font qu’il se réjouit des excellents résultats obtenus.

« Au niveau de la force de frappe, qui est un indicateur clé, on parle d’au-dessus de 98%. La force de frape étant le temps d’avoir des pompiers sur un lieu dans un temp donné, par exemple, dans les périmètres urbains, on parle de 10 pompiers en 10 minutes, ce qui est une excellente nouvelle. Pour ce qui est du nombre d’appels, c’est relativement stable, soit autour de 2100-2200 appels. Et concernant les incendies de bâtiment, on parle de 126, versus une moyenne pour les cinq dernières années à 114 », rapporte-t-il.

Le conseiller Armstrong a aussi parlé du travail des équipes spécialisées.

« Il faut savoir que notre Service de sécurité incendie à des équipes spécialisées, donc tout ce qui est du sauvetage hors route, entre autres, en désincarcération aussi. Je suis très satisfait du travail de nos équipes », émet-il.

Selon la mairesse Julie Dufour, la capacité des pompiers « à intervenir rapidement et avec détermination sur notre territoire est une source de fierté pour notre communauté, en plus de renforcer la sécurité et le bien-être de nos concitoyens ».