Cathy Fortin demande des comptes

Frais juridique

La porte-parole de la Coalition avenir Chicoutimi, Cathy Fortin. — André Deschênes, collaboration CKAJ 92,5

La porte-parole de la Coalition avenir Chicoutimi (CAC), Cathy Fortin, s’est présentée au micro lors de la période de questions de la séance du conseil de ville de Saguenay, tenue mardi à la salle Pierrette-Gaudreault de Jonquière. Cette dernière a fait valoir que maintenant que la preuve est close au procès de la mairesse Julie Dufour qui l’oppose au Directeur général des Élections (DGEQ), il serait de bon aloi que le contenu de l’avis juridique émis par la firme Sarrasin & Plourde soit divulgué.

Rappelons que cet avis, présenté caviardé au public et aux médias en février dernier, recommandait de payer les frais juridiques de la mairesse. Répondant au questionnement de la citoyenne, la mairesse Julie Dufour a opposé une fin de non-recevoir. Également questionnée sur le montant de ses frais juridiques actuels engendrés par sa défense contre le DGEQ, la mairesse a également opposé une autre fin de non-recevoir, alléguant que le tout serait connu en temps et lieu.

Contraste dans les réponses

Rencontrée à l'issue de la séance du conseil par le journaliste du 92,5 Ma radio d'Ici,, Cathy Fortin a comparé l'absence de réponse de la mairesse Dufour à la réponse fournie par le porte-parole de la ville Dominic Arseneau fournie il y a quelques jours au 92,5, comme quoi ça prenait une résolution du conseil de ville pour pouvoir dévoiler la teneur de l'avis juridique émis par la firme Sarrasin & Plourde. Le "non" catégorique de la mairesse, apporté mardi lors de la séance du conseil, contraste donc sérieusement avec la réponse du porte-parole de la ville, selon Mme Fortin. Elle dénonce ainsi le manque de transparence de la mairesse de par son attitude.