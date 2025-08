Le projet de 23 logements verra le jour en décembre 2025

← Retour

Avancées des travaux de l'Immeuble Saint-Joseph

Les travaux de l’Immeuble Saint-Joseph, situé sur la rue Racine Est à Chicoutimi, devraient être terminés en décembre 2025. — Sara-Léa Bouchard

Après plus de cinq ans d’efforts et de démarches, les travaux sont enfin commencés pour transformer le Pavillon St-Joseph à Chicoutimi en 23 logements sociaux et abordables. Les médias régionaux ont pu faire une visite du chantier, ce vendredi. Le coût total du projet est de 8,3 M$, et celui-ci devrait être livré d’ici le mois de décembre.

« Je suis très heureuse de la réalisation de ce projet qui permettra à des jeunes d’avoir une chance supplémentaire de réaliser une réinsertion au sein de la société. Une autre portion de l’immeuble offrira une meilleure qualité de vie à des citoyens vivant avec une déficience intellectuelle, tout en donnant un instant de répit à leurs parents », mentionne la ministre responsable de la région, Andrée Laforest.

Rappelons que le projet vise à accueillir les personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle, offrir du répit à leurs parents ainsi que les jeunes adultes afin de favoriser leur réinsertion sociale. L’Association pour le développement de la personne handicapée de Saguenay (ADHIS) et le Café jeunesse de Chicoutimi vont offrir ces nouveaux logements.

Pour la clientèle de jeunes vulnérables (18 à 35 ans), neuf appartements 3 ½ seront accessibles pour les personnes seules, alors le reste constitueront des appartements 4 ½ pour les mères ou les pères monoparentales, pour un total de 12 unités. Les jeunes adultes qui voudront profiter des espaces devront obligatoirement avoir un projet de vie, stipule l'intervenante sociale du Café jeunesse de Chicoutimi, Anne-Sophie Dallaire, comme un retour à l'école et l'apprentissage de l'autonomie. Les 11 autres unités appartiendront aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle, pour donner du répit à leurs proches aidants.

L’investissement de Québec, par l’entremise de la Société d’habitation du Québec (SHQ), totalise plus de 5,4 M$. La Ville de Saguenay accorde à l’organisme Immeuble Saint-Joseph un montant de 992 000 $ et un rabais de taxes sur une durée de 25 ans.

La Corporation Immeuble Saint-Joseph de Saguenay a fait l’acquisition du bâtiment grâce au don de la Congrégation des Sœurs Notre-Dame-du-Bon-Conseil de Chicoutimi en 2022.