Un site essentiel pour les usagers de la route

← Retour

Québec 511

Le responsable des communications au ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, Maxime Hébert-Lévesque, accompagné d’un surveillant routier de Saguenay, Marc Girard. — Sara-Léa Bouchard

Il s’agit d’une ressource inestimable pour celles et ceux qui doivent prendre la route : le site Québec 511. En ces temps de grands froids qui sévissent dans la région, il est d’autant plus important de consulter régulièrement l’application avant de se rendre d’un point A à un point B. Cependant, comment fonctionne ce site ? Qui est responsable de le gérer ? Une convocation médiatique s’est déroulée en ce sens mercredi, dans le but de répondre à ces questions.

« Le Québec 511 est un système dans lequel sont colligés les informations en temps réel des conditions routières sur le réseau du ministère. C’est une équipe basée à Québec qui recueille les informations, qui sont ensuite transmises aux gens qui s’occupent des opérations d’entretien. Les données sont envoyées une première fois à tous les jours de 3h00 à 6h00 du matin, et elles sont périodiquement mises à jour de plusieurs façons », laisse savoir le responsable des communications au ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, Maxime Hébert-Lévesque.

M. Hébert-Lévesque émet que les mises à jour peuvent se faire via « les usagers de la route, qui annoncent un incident ou une condition routière particulière en contactant le 511. Ça peut aussi être nos équipes de déneigement qui nous informent d’une situation, ou encore nos surveillants routiers qui font un audit des conditions routières et qui viennent valider certains détails avec nous ».

Le Centre intégré de gestion de la circulation (CIGC), qui dispose de caméras dans les grandes agglomérations au Québec, dont une sur le pont Dubuc à Chicoutimi, peut aussi aider les employés du MTMD à rapporter avec une plus grande exactitude les conditions de la route.

Se garder informer avant de se déplacer

Maxime Hébert-Lévesque rappelle l’importance pour les usagers de la route de vérifier à deux fois le site de Québec 511 avant tout déplacement, surtout lors de la période hivernale.

« C’est essentiel pour les usagers, surtout pour ceux qui sont en déplacement dans une région qui n’est pas la leur. De cette façon-là, ils ont vraiment l’information exacte de, par exemple, est-ce que la 170 ou la 70 est bien dégagé, est-ce que ça serait mieux de repousser le déplacement, ou encore passer par un autre secteur », énumère-t-il.

La préparation à prendre en compte

Une bonne préparation de son véhicule est souvent un atout avant de prendre le volant, et ce, peu importe les circonstances. Le principal intéressé réitère d’ailleurs quelques éléments à considérer pour être prêt à toute éventualité.

« Les températures froides peuvent être très difficiles sur la mécanique d’un véhicule. Donc, il faut vérifier s’il y a un changement d’huile à faire, s’il faut faire l’achat d’antigel, de lave-glace. Au cas où un accident survient, peut-être penser à amener une couverture chaude, des plaques d’adhérence, et s’assurer d’avoir assez de batterie dans son cellulaire pour appeler les secours », conclut-il.