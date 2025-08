Du matériel de sports d'hiver gratuit pour les écoliers

← Retour

Caravane AttrAction R

Le Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay déploie, en ce lundi, la Caravane AttrAction R, qui offrira du matériel sportif d’hiver adapté aux besoins des jeunes. — Courtoisie

Le Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay déploie, en ce lundi, la Caravane AttrAction R, qui offrira du matériel sportif d’hiver adapté aux besoins des jeunes.

Ce projet consiste en une caravane mobile qui prêtera du matériel de sport hivernal aux jeunes des écoles primaires. La caravane contient, entre autres, des skis de fond, des raquettes à neige, des snowskates, des fatbikes, des casques de sécurité et plusieurs autres équipements sportifs. Selon le Centre de services scolaire, la caravane réduira les coûts liés à l’achat, au transport ou à la location de matériels sportifs, augmentera la diversité et la quantité de matériel disponible, en plus de ne nécessiter aucun entreposage de la part des écoles.

Afin de bénéficier de cette caravane, les enseignants d’éducation physique devront la réserver et ce, pour une période de deux semaines.