Éco Entreprise Québec hérite du recyclage

← Retour

Depuis le début de 2025, c’est à Éco Entreprise Québec (EEQ) qu’à été confié le contrôle provincial du recyclage, ce qui devrait faire augmenter le taux de récupération de matières par les citoyens. — Ville de Québec

Depuis le début de 2025, c’est à Éco Entreprise Québec (EEQ) qu’à été confié le contrôle provincial du recyclage, ce qui devrait faire augmenter le taux de récupération de matières par les citoyens.

Dans ce virage vert, les frais encourus par cette pratique devraient être refilés aux entreprises plutôt qu’aux municipalités, favorisant ainsi l’utilisation d’emballage recyclable.

Le président de la Régie des matières résiduelles (RMR) du Lac-Saint-Jean, Luc Simard, rappelle qu’avant le 1er janvier, la RMR était chargée de collecter et de trier la matière, en plus de s’occuper de la revente. Le Quotidien indique que c’est l’EEQ qui s’occupe maintenant de représenter les entreprises, de mettre en marché les emballages ainsi que les contenants et d’assumer la responsabilité du système de collectes. On mentionne à titre d’exemple que les yogourts individuels, les pellicules plastiques, les barquettes et les sacs de croustilles peuvent désormais être déposés dans les bac bleus. Toutefois, les contenants d’aérosols, les plastiques biodégradables (comme les sacs de compost et les emballages de protection en polystyrène) sont toujours à proscrire.