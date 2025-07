« Miraculé » grâce à un don de cellules souches

← Retour

Sylvain Côté veut sensibiliser la population

Résident de Jonquière, Sylvain Côté, n’avait que peu de chances de survivre après un premier diagnostic de cancer en 2018. — Sara-Léa Bouchard

Diagnostiqué en 2018 avec le cancer de la moelle osseuse, Sylvain Côté, résident de Jonquière, s’est fait dire, à deux reprises ces dernières années, qu’il ne lui restait que trois semaines à vivre. Miraculeusement, le pompier à la retraite se tient toujours debout aujourd’hui, grâce à un donneur de cellules souches provenant d’Atlanta.

« J’ai eu une greffe avec mes propres cellules souches en 2019. Ça allait très bien pendant deux ans, deux ans et demi, puis j’ai fait une rechute, une leucémie en 2022. On m’a annoncé pour la deuxième fois de ma vie qu’il me restait trois semaines à vivre. Avec Héma-Québec, on a été à la recherche d’un donneur. Ne trouvant pas de compatibilité dans le registre provincial, on a fouillé le registre international et j’ai trouvé mon donneur », raconte Sylvain Côté.

C’est un an plus tard que M. Côté a pu connaitre l’identité de son donneur, un dénommé Parker Lovelace. Il avait d’ailleurs reçu une lettre de sa part au moment de son hospitalisation de 85 jours, à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus.

« Dans la lettre, il signifiait qu’il était très intéressé à me rencontrer, si je voulais bien. Dans le dernier paragraphe de sa missive, il me disait de continuer à me battre, et que quand j’allais manquer d’efforts, de demander à ses cellules souches de faire le travail. »

Les deux hommes se sont finalement rencontrés à Boston le 11 juillet dernier, dans la bienveillance et la générosité.

« Comment dire merci à quelqu’un qui t’a sauvé la vie ? On peut dire merci des milliers de fois, mais je voulais un geste symbolique. Je lui ai donc donné mon dernier casque de pompier avec mon matricule et mon titre de lieutenant », souligne-t-il.

Le Québec en retard

En racontant son histoire, Sylvain Côté veut conscientiser la population à l’échelle provinciale sur les maladies professionnelles. Déjà, une avancée a été effectuée en octobre dernier, alors que le ministre du Travail, Jean Boulet, a pris la décision d’ajouter six cancers à la liste des neuf cancers déjà reconnus au Québec comme liés au métier de pompier. Ce dernier a bon espoir que le règlement, qui comprendrait entre autres la leucémie, soit adopté en février ou mars 2025.

« Il s’agirait aussi d’augmenter le nombre des donneurs de cellules souches au Québec. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, quand j’ai su qu’il y avait seulement 0,2 % de personnes qui étaient inscrites au registre des donneurs de cellules souches, je me suis dit que si on souhaite se donner plus de chances comme société, il faut changer cette culture-là. 55 000 personnes au Québec sont inscrites au registre, et dans le monde, il y en a un total de 44 millions. »

Éduquer via des conférences

Sylvain Côté a déjà présenté 12 conférences sur son vécu pour Héma-Québec, afin de sensibiliser les travailleurs de plusieurs domaines sur le sujet. Il se dirigera ensuite au Cégep de Jonquière, et après les Fêtes au Cégep de Chicoutimi, pour cibler un public plus jeune.

« Si on m’avait dit que je serais ici maintenant, après avoir reçu ces constats-là, j’aurais eu de la misère à le croire », conclut-il, reconnaissant.