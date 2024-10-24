Une bibliothèque municipale tapissée de « Duct tape »

← Retour

La Baie

En attendant la construction d’une nouvelle bibliothèque municipale, les Baieriverains fréquentent des lieux vétustes. La bibliothèque actuelle, derrière le Palais municipal, est tapissée de « Duct tape ».

Les employés utilisent le ruban adhésif bien connu pour tenir en place le tapis d’origine. Une visite des lieux a permis de constater qu’on en retrouve à peu près partout, sur les deux étages que compte la bibliothèque.

Des traces d’infiltrations d’eau sont également visibles sur quelques murs, un autre signe que l’état du bâtiment se détériore.

Interrogé sur place, un usager de longue date n’a pas caché sa frustration.

« Ça fait pitié et c’est très ordinaire. Ça fait très longtemps que c’est comme ça et ça ne s’améliore pas. Ça fait plus de 25 ans qu’on attend une bibliothèque digne de ce nom et on en a assez! C’est décourageant. »

L’homme, qui a préféré ne pas s’identifier, nous a également montré des chaises en plastique endommagées.

État de décrépitude

Une autre utilisatrice, Vanessa Gomes, estime quant à elle que cet état de décrépitude est gênant.

« On est très résilient dit-elle, et on endure ça parce qu’on n’a pas le choix. La bibliothèque est non conforme et ce n’est pas reluisant. C’est probablement une des plus tristes à voir dans la région et ailleurs au Québec. Les gens de Jonquière et de Chicoutimi ont de belles bibliothèques, mais pas nous. C’est frustrant! »

Vanessa Gomes a aussi remarqué que la collection de livres accessibles a diminué.

« J’avais l’habitude, avec ma fille de 4 ans, d’aller chercher chaque mois des livres différents sur les peintres. Mais il n’y a plus maintenant que 10 livres parmi ceux que je peux choisir parce qu’il manque de place. »

Des odeurs désagréables

De son côté, le conseiller municipal et président de l’arrondissement Raynald Simard affirme que si aucune réparation n’a été faite, c’est parce que Saguenay refuse d’investir dans le bâtiment.

« Je pense qu’on mérite une bibliothèque neuve, mieux éclairée et équipée de nouvelles technologies comme c’est déjà le cas à Jonquière et Chicoutimi. Nous, elle est encore dans un local inapproprié. Durant les répétitions de La Fabuleuse, on sent même des odeurs d’excréments provenant des animaux utilisés dans le spectacle et on entend beaucoup de bruit. »

Raynald Simard rappelle qu’il avait fait du projet d’aménager la bibliothèque dans l’ancienne église Saint-Édouard son principal cheval de bataille lors de l’élection de 2017. Saguenay l’a écarté depuis invoquant des coûts trop élevés pour privilégier la construction d’une nouvelle bibliothèque.

« C’est décourageant, parce qu’on aurait pu gagner du temps, souligne le conseiller. Le projet dans l’église a été abandonné quand la mairesse Dufour a été élue. C’est clair qu’elle n’en voulait pas. Maintenant, il faut attendre et on n’aura pas de nouvelle bibliothèque en 2025. Il ne se passe rien, sinon des études par-dessus des études. »

Malgré ses demandes répétées, Raynald Simard ajoute que la Ville n’a pas d’écoute dans ce dossier.

« J’en ai parlé au conseil municipal, mais on passe possiblement en dernier. Ça traîne pendant qu’on fait des inaugurations dans d’autres arrondissements. Je vais donc revenir à la charge pour avoir un échéancier juste et précis. »