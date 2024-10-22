Audrey Lapointe compte solliciter le poste de Jean-Marc Crevier

← Retour

Élection municipale

Facebook

La femme d’affaires Audrey Lapointe briguera un poste de conseillère municipale indépendante à Saguenay lors des élections municipales de novembre 2025.

La propriétaire du Resto salé sucré au Carré Davis d'Arvida a annoncé officiellement qu’elle compte se présenter dans le district 6, actuellement occupé par Jean-Marc Crevier.

Dans un communiqué, l’entrepreneure de 41 ans et mère de deux enfants, qui a également été éducatrice et déléguée syndicale, souligne que c’est un secteur qui lui tient vraiment à cœur.

« C’est à cet endroit que j’ai commencé mon entreprenariat avec un commerce au Faubourg Sagamie durant une quinzaine d'années. J'ai tissé de nombreux liens, que ce soit avec les familles, les personnes aînées ou les commerçants du secteur. Ma porte est toujours ouverte pour aider les autres. »

Le slogan de sa campagne est déjà choisi et ce sera "On regarde en avant!"

Audrey Lapointe se décrit comme une personne franche, authentique et sans détour.

« Je me définis bien humblement comme une leader audacieuse, empathique et qui ne recule pas devant les défis. Je suis une fille d'équipe et, étant constamment en contact avec le public, je suis proche des gens. Je suis à l'écoute des besoins du secteur au quotidien. Je souhaite pouvoir faire avancer des dossiers existants, de futurs projets et travailler de concert avec les élus qui seront en place. »

Parmi ces projets, elle compte notamment améliorer les parcs pour les familles.

La candidate indépendante souhaite également apporter sa voix en matière de culture, d'environnement, de développement durable et de loisirs.

« Je désire mettre ma touche personnelle dans les débats et je pense au bien-être des familles. Je désire faire de ma ville et de mon secteur un endroit où il fait bon vivre, où la vitesse dans les quartiers ne donne pas envie d’agiter les drapeaux, où il est agréable de circuler et où les parcs sont si propres et sécuritaires qu'on en est fiers. »