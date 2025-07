Un objectif de 3,5 M$ pour répondre à des besoins grandissants

← Retour

44e campagne de Centraide Saguenay—Lac-Saint-Jean

La coprésidente de la campagne Joannie Villeneuve et le directeur général de Centraide Saguenay-lac-Saint-Jean Martin St-Pierre. — Jean-François Desbiens Trium Médias

Centraide Saguenay—Lac-Saint-Jean souhaite amasser 3,5 M$ durant sa 44e campagne de financement qui vient de débuter et ainsi battre le montant record de 3 433 333 $ en dons établi l’an dernier.

Cet argent avait permis de soutenir 70 000 personnes partout dans la région en 2023, mais les besoins de la population sont grandissants, affirme le directeur général, Martin St-Pierre.

« C’est lorsque les besoins de la communauté augmentent que notre mission, qui consiste à briser le cycle de la pauvreté et de l'isolement social, prend tout son sens. Ces besoins demeurent criants. »

La faim continue notamment à gagner du terrain selon Martin St-Pierre.

« Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean soutenait 80 organismes il y a quelques années et il y en a maintenant 114. C’est une trentaine de plus qu’avant la pandémie. Parmi les gens qui fréquentent les banques alimentaires, il y a aussi aujourd'hui de jeunes familles qui n’arrivent pas à se nourrir de façon convenable, même si les deux conjoints travaillent. »

La crise du logement a également des conséquences, rappelle-t-il.

« Elle provoque de l’itinérance. L’hiver dernier, on a contribué à l’ouverture de refuges au Lac-Saint-Jean. Ce sont de nouvelles réalités qui prennent de l’ampleur. »

Le directeur général reconnaît toutefois que ce sera un défi d’atteindre l’objectif financier, dans le contexte économique actuel.

« Quand on débute une campagne, on a déjà des pertes par rapport aux années antérieures. On sait que des dons ne se renouvelleront pas pour différentes raisons. Il faut donc les combler et atteindre l’objectif en plus. »

Cabinet de campagne

Pour y arriver, Centraide Saguenay—Lac-Saint-Jean compte sur son cabinet de campagne ainsi qu’une centaine de bénévoles. Ils espèrent rejoindre plus de 300 entreprises et organisations.

La coprésidente de la campagne, Joannie Villeneuve, une franchisée Subway, est une de ces bénévoles.

« Moi, ma statistique pour convaincre les gens de donner, c’est de dire qu’une personne sur quatre va bénéficier de ce que Centraide peut apporter aux organismes. Je connais une personne dans mon groupe d’amis qui a utilisé la Maison des familles. J’ai un employé qui a eu besoin du Centre populaire de Roberval. Je me suis rendu compte que parmi les gens qui gravitent autour de moi, plusieurs utilisent beaucoup ces services. »

Martin St-Pierre précise que le premier don qu’elle a sollicité et obtenu s’élevait à 5000$ et provenait d’un membre de son entourage.

« Son travail dit-il, tous comme les gens qui œuvrent au cabinet de campagne, c’est d’ouvrir des portes. Le lien entre le donateur et solliciteur fait la différence. Le défi, c’est d’aller chercher des personnes qui vont nous ouvrir de nouveaux réseaux et cette année, on l’a vraiment bien relevé. »

De son côté, Joannie Villeneuve est très optimiste d'arriver à atteindre l'objectif financier.

« Les gens sont très généreux. Quand ils apprennent ce que font les organismes avec l'argent récolté, ils ont confiance. Les jeunes sont notamment de plus en plus conscientisés. J’ai de très bons jeunes employés dans mes restaurants, qui ont une bonne tête sur les épaules et qui savent qu’il faut redonner au suivant. »