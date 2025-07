Christine Basque demande à son tour que Julie Dufour se retire

← Retour

La cheffe de l’ERD estime que les conseillers ont envoyé un message fort

Jean-François Desbiens Trium Médias

La cheffe de l’Équipe du renouveau démocratique (ERD) demande à son tour que la mairesse de Saguenay Julie Dufour se retire temporairement de ses fonctions, le temps que les procédures judiciaires intentées contre elle pour manœuvres électorales frauduleuses aboutissent. Christine Basque estime que les élus lui ont envoyé un message fort ce jeudi et que la confiance est maintenant brisée.

« Neuf conseillers municipaux n’ont plus confiance en la mairesse. Je suis convaincue que pour maintenir la cohésion autour de la table et par respect pour les citoyens, Julie Dufour doit se retirer temporairement. Il faut penser à l’image, à la crédibilité et à l’avenir de la ville, à l’avancement des dossiers prioritaires, et ce, dans l’intérêt de la population. »

La porte-parole de la formation politique ajoute que son refus de se retirer temporairement pourrait avoir des conséquences importantes auprès des employés municipaux.

« Le fait que la mairesse demeure en poste créera un précédent et c’est ce qui m’inquiète. Est-ce qu’un employé d’un autre corps de métier; un policier, un pompier, un col blanc ou un col bleu, qui fera l’objet d’une enquête ou d’un procès, pourra dorénavant rester en poste? Si la mairesse, qui occupe le plus haut poste d’importance se le permet, alors pourquoi appliquer des règles différentes envers nos employés? »

Frais judiciaires

Christine Basque croit par ailleurs que la mairesse se doit d’assumer elle-même les frais juridiques encourus pour sa défense.

« Ce serait irresponsable de sa part de refiler la facture aux contribuables. Les accusations déposées font référence à des faits survenus alors que Julie Dufour était candidate à la mairie et n’était pas en fonction. J’ose espérer que les avocats du Service du greffe de la Saguenay vont lui faire une recommandation en ce sens. Sinon, que les élus du comité exécutif vont décliner la demande. »