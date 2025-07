« Je vais continuer d’administrer cette ville », dit Julie Dufour

← Retour

La mairesse refuse de se retirer de ses fonctions

Malgré la demande d’au moins 5 conseillers, Julie Dufour refuse de se retirer de ses fonctions d’ici la fin des procédures intentées contre elle. — Jean-François Desbiens Trium Médias

Le conseil municipal de Saguenay est apparu plus divisé que jamais lors de sa première réunion publique ce mardi après le dépôt d’accusations de manœuvres électorales visant la mairesse Julie Dufour. Malgré la demande d’au moins 5 conseillers, cette dernière a refusé de se retirer de ses fonctions d’ici la fin des procédures intentées contre elle.

« Tout le monde est innocent jusqu’à preuve du contraire, a-t-elle rappelé. On assiste à un tribunal sur la place publique. Je vais me défendre et je vais continuer d’administrer cette ville. »

La mairesse, qui est visée par trois constats d’infraction pour avoir tenté de dissuader des candidats à la mairie de se présenter contre elle en 2021, a aussi indiqué avoir demandé au service juridique de la ville de défrayer ses frais d’avocat pour sa défense.

C’est le conseiller de l’Équipe du renouveau démocratique (ERD), Marc Bouchard, qui a lancé le bal en voulant déposer une résolution demandant à Julie Dufour de se retirer, mais la mairesse a refusé.

Une représentante du Mouvement Chicoutimi, Cathy Fortin, a par la suite profité de la période de questions du public pour emboîter le pas.

« Pour la réputation de la ville, si vous avez vraiment votre ville à cœur et surtout dans l’intérêt des citoyens, vous devriez quitter vos fonctions. »

Le conseiller Jean-Marc Crevier, qui est parmi ceux qui ont porté plainte contre la mairesse au Directeur des élections du Québec (DGEQ), a abondé dans le même sens.

Lien de confiance brisé

Selon lui, le lien de confiance entre la mairesse et les conseillers est maintenant brisé. Jean-Marc Crevier aurait souhaité un vote de tous les membres du conseil municipal sur ce sujet, ce qui a également été refusé.

« Si la mairesse n’a peur de rien, qu’elle demande elle-même aux conseillers s’ils ont confiance et s’ils veulent qu’elle reste comme mairesse. Là, ce serait une véritable démocratie. »

Mireille Jean a quant à elle insisté sur le fait que Saguenay a besoin d’une mairesse entièrement disponible pour faire avancer les dossiers.

« Pour le bien des citoyens, du conseil et pour votre bien, vous devriez vous retirer le temps que les choses se replacent pour vous. Retirez-vous dans la dignité. »

Julie Dufour a dit souhaiter que les conseillers ne mettent pas constamment de la pression sur elle en revenant constamment à la charge sur cette question, sans succès.

« C’est notre devoir comme élu, a indiqué Mireille Jean, de revenir si on a un doute sur votre disponibilité à être mairesse de Saguenay. »

Le conseiller Serge Gaudreault a renchéri.

« On a été élu pour prendre des décisions et poser des questions. La résolution qu’on voulait présenter, c’était une résolution pour demander à l’ensemble des collègues le retrait de la mairesse. »