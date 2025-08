18 M$ pour construire 60 nouveaux logements sociaux et abordables à Alma

← Retour

Les Habitations Coderr verront le jour d’ici 2 ans sur le boulevard des Cascades

La mairesse d'Alma et le député Éric Girard, accompagnés de représentants du Grouoe Coderr et Desjardins. — Jean-François Desbiens Trium Médias

Soixante nouveaux logements sociaux et abordables seront construits d’ici deux ans sur le boulevard des Cascades à Alma, grâce à un investissement de 18 M$. L’annonce officielle a été faite ce matin en présence de plusieurs dignitaires, dont la mairesse Sylvie Beaumont.

L’immeuble qui sera érigé près du centre-ville, sur l’emplacement actuel du parc à chiens qui sera relocalisé, portera le nom des Habitations Coderr.

Québec investira 10,5M$ dans ce projet et Ottawa 825 000$. La Ville d’Alma y injectera 4M$ incluant le don du terrain, la prise en charge des coûts de raccordement aux réseaux d’aqueduc et d’égout, ainsi qu’un congé de taxe étalé sur 40 ans.

Desjardins a de son côté consenti un prêt hypothécaire de plus de 5,4 M$ à Groupe Coderr, qui bénéficiera également d’appuis financiers ponctuels pour la réalisation de ce projet de la part de la Caisse Desjardins d’Alma.

À terme, le Groupe Coderr assurera la gestion et le maintien de l’immeuble. C

Hébergement transitoire

Le nouveau milieu de vie sera réparti sur 4 étages et 15 des 60 logements seront utilisés comme unités d’hébergement transitoire pour des personnes vivant en situation d’instabilité et d’exclusion sociale. Les locataires de ces unités pourraient également bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec, s’ils y sont admissibles.

Les premiers locataires pourront emménager dès janvier 2026.

Équipé d’un ascenseur, de gicleurs et d’une aire de stationnement extérieure, le bâtiment inclura également une salle commune multifonctionnelle climatisée, une terrasse extérieure et un aménagement paysager, favorisant la socialisation des résidentes et des résidents.

Le loyer mensuel sera fixé à environ 740 $ pour un logement d’une chambre, à 935 $ pour un logement de deux chambres et à 995 $ pour un logement de trois chambres.

La mairesse Sylvie Beaumont s’est dite fière et heureuse de cette annonce.

« La construction de ces 60 nouveaux logements abordables et sociaux s’inscrit parfaitement dans notre Plan particulier d’urbanisme (PPU), qui vise à densifier le centre-ville. On veut faire du centre-ville un quartier attractif et habité. C’est un beau signal qu’on vient de donner. Avec un taux d’inoccupation de 0,6 %, ces logements sont plus que bienvenus. Et en plus, on va aider les personnes vulnérables. »

Quant à la directrice générale du Groupe Coderr Josée Gauthier, elle a rappelé que la mission première de l’organisme est d’aider les gens.

« Depuis plusieurs années, nous caressons le rêve d’en offrir davantage à notre clientèle vivant en situation d’exclusion sociale. La construction de ce complexe d’habitation va multiplier notre impact. Aujourd’hui, nous posons une nouvelle pierre angulaire afin d’offrir à des personnes de meilleures conditions de vie. »

