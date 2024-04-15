Construction de l’Avenir remporte le championnat de la LHSLF

← Retour

Ligue Senior du Lac au Fleuve

Dimanche après-midi la formation Construction de l’Avenir de Dolbeau-Mistassini a remporté le championnat de la série 2023-2024 de la Ligue Senior du Lac au Fleuve (LHSLF) au compte de 8 à 4 contre les Montagnards de Beaupré. Ce 7e match ultime de la série s’est tenu au Centre sportif de Dolbeau-Mistassini devant une foule de 1 100 personnes.

Dès le début du match, les locaux ont explosé devant leurs partisans. À 1m30s Guillaume Lagarde a déjoué le gardien Philippe Gaudreault. Il n’a fallu attendre que deux minutes pour que Jean-Simon Bélanger marque le 2e but de Construction de l’Avenir. Finalement à 12m34 Cédrick Doiron a inscrit le premier but des Montagnards de Beaupré dans le filet gardien Pierre-Olivier Girard.

Une première période qui s’est terminée 2 à 1 pour l’équipe locale.

Difficile pour Beaupré

La deuxième période fut encore une fois difficile pour la formation de Beaupré.

À 9m58s Steeve Girard a ajouté un but à l’équipe de Dolbeau-Mistassini. Même chose pour David Gagnon à 13m19. Le compte était rendu à 4 à 1 lorsque Alexandre Tremblay de Beaupré a enfilé sa rondelle à 14m26.

Avant de retraiter au vestiaire, Simon Tremblay a ajouté un but aux meneurs à 18m53 pour terminer cette deuxième période au compte de 5 à 2 en faveur de Construction de l’Avenir.

Rudesse en 3e période

La 3e période a été marquée par plusieurs accrochages entre les deux équipes. À 3m25s Jean-Simon Bélanger a inscrit son deuxième but du match. À 12m12s de fut au tour à Cédrick Doiron de Beaupré qui a également ajouté un deuxième but à sa fiche. Même chose pour Simon Tremblay qui à 15m a mis le compteur 7 à 3 pour Construction de l’Avenir.

Quatre minutes avant la fin de la 3e période, les Montagnards de Beaupré ont retiré leur gardien de but. Charles Tremblay en a profité pour ajouter, à 16m39 un huitième but à Construction de l’Avenir. Finalement Cédrick Doiron a enfilé son troisième but du match décisif.

Pour Construction de l’Avenir ce fut l’occasion de soulever la coupe des vainqueurs pour une troisième année consécutive.