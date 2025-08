← Retour

150 000 personnes sont attendues

courtoisie Forces armées canadiennes

Après 5 ans d’absence, le Spectacle aérien international de Bagotville (SAIB), qui s’apprête à reprendre son envol d’ici moins de trois mois, effectuera un retour en force. Il y aura plusieurs nouveautés, dont des appareils jamais vus jusqu’à maintenant.

Le spectacle aérien, qui soulignera le 100e anniversaire de l'Aviation royale canadienne les 22 et 23 juin prochains, en mettra plein la vue selon son directeur général, le lieutenant-colonel Nicolas Parent.

« On va mettre le paquet pour la prochaine édition. On se prépare à accueillir un nombre record d’environ 150 000 personnes, dont plus de la moitié proviendront de l’extérieur de la région. Et on sent déjà l’engouement, parce qu’il n’y a plus de place pour les véhicules récréatifs. Tous les billets disponibles ont déjà été vendus en ligne. »

La capacité d’accueil des stationnements sur la base pour cet évènement gratuit étant limitée, le comité organisateur mise sur plusieurs moyens pour recevoir autant de visiteurs, dont du co-voiturage.

La Société de transport de Saguenay augmentera son nombre d’autobus et des navettes seront offertes. Pour la première fois, un service de navettes sera également proposé à partir de Saint-Bruno pour les gens du Lac-Saint-Jean.

La formule des deux jours d’activités a aussi été revue.

« Alors qu’auparavant, on se concentrait surtout sur l’après-midi, il va y avoir une formule le matin et l’après-midi, indique le lieutenant-colonel. Le spectacle débutera autour de 10 heures, si la météo le permet. En avant-midi, on pourra voir les performances d’appareils civils comme le Manfred-Radius, un planeur de voltige aérienne. En après-midi, ce seront des appareils militaires. »

Les Snowbirds et les CF-18 canadiens seront notamment de retour, ainsi que les F-35 qui remplaceront ces derniers.

Avions d’époque et de nouvelle génération

Les visiteurs pourront aussi découvrir des avions d’époque et de la nouvelle génération jamais vus à Bagotville.

« On va faire le lien entre le passé et le futur. Des appareils de la Seconde Guerre mondiale comme des Spitfires, des Mustangs et un Dakota C-47 seront présents au sol. L’équipe acrobatique italienne Frecce Tricolori sera aussi avec nous pour la première fois. On recevra aussi en primeur un Eurofighter Typhoon, un avion de chasse européen très avancé. »

De la nourriture et des rafraîchissements seront également offerts sur place grâce à une trentaine de camions de cuisine de rue. Sans compter une zone de jeux pour enfants avec animation.

Le SAIB, qui a été présenté pour la première fois en 1953, a aussi effectué un virage vert et sera écoresponsable.

L’évènement dispose d’un budget de 1,8M$ et ses retombées économiques sont évaluées à environ 10 M$.