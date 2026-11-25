L’Association générale des étudiantes et étudiants du Cégep de Chicoutimi (AGEECC) s’est jointe aux différents centres d’enseignement supérieur de la région et a organisé une mobilisation étudiante ce mercredi midi pour les stages rémunérés.

Avec le slogan Assez de travailler sans être rémunérés, plus d’une centaine d’étudiants étaient présents pour défendre leurs intérêts, autour de hot-dogs et de chocolats chauds.

Selon la coordonnatrice aux affaires externes sociopolitique de l’AGEECC, Emy Massie, la plupart des étudiants n’ont pas le temps d’avoir un emploi durant leurs stages, en plus des différentes dépenses qu’ils doivent payer. Ce manque de temps, amplifié par les cours, découragent également certains employeurs d’engager des étudiants, ce qui crée une instabilité économique et une détresse psychologique chez certains.

Mme Massie évoque également un sentiment d’abandon chez les étudiants envers les gouvernements, qui clament mettre les jeunes en priorité à chaque élection. Elle ajoute que les étudiants veulent seulement une aide monétaire pour leurs stages, que ce soit un salaire compétitif ou un salaire minimum.

Mentionnons que l’AGEECC ne s’est pas encore positionnée sur la position de la Coalition de résistance pour l’unité étudiante syndicale (CRUES), qui a voté une grève générale illimitée pour le 15 février prochain. Un vote intracollégial aura lieu prochainement afin de déterminer la participation du Cégep de Chicoutimi dans ces revendications provinciales.