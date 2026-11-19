À l’approche de la période des Fêtes, les commerces locaux doivent trouver de nouvelles façons d’attirer les consommateurs, alors que les achats en ligne prennent de plus en plus de place.

Pour Caroline Leclerc, ancienne propriétaire de la boutique Rose Bonbon et maintenant consultante auprès des gestionnaires d’entreprise, la solution passe notamment par une adaptation aux nouvelles habitudes de consommation. Après avoir passé 30 ans dans le commerce de détail, l'entrepreneure estime que les boutiques physiques et les plateformes numériques doivent désormais fonctionner en complémentarité.

« Le commerce en ligne est une extension aux boutiques pignon sur rue, puis un ne va pas sans l'autre aujourd'hui », explique-t-elle.

Mme Leclerc a elle-même fait ce virage en mettant fin aux activités de ses boutiques physiques en mai 2025. Rose Bonbon poursuit toutefois ses activités sur le Web et rejoint maintenant une clientèle à Québec, Montréal, Toronto et ailleurs.

Comment se démarquer en ligne?

Selon elle, les commerçants qui souhaitent se démarquer des grandes plateformes doivent miser sur ce qui les distingue : le contact humain et le service personnalisé.

« Le défi, c'est de faire vivre une expérience aussi personnalisée aux gens. C'est là qu'on peut se démarquer des géants », souligne-t-elle.

Elle donne notamment l'exemple de ses échanges avec les clients de sa boutique en ligne, qu'elle peut contacter directement pour leur proposer des produits complémentaires ou les conseiller dans leurs achats.

Se démarquer en présentiel

Pour les commerces possédant encore une adresse physique, elle estime que l'expérience offerte en magasin peut faire toute la différence.

« Ça ne sera pas le prix, c'est l'expérience client qui est le plus important », insiste-t-elle. Elle souligne également que le commerce physique aura toujours sa place car la demande pour ce genre de commerce est très élevée malgré la nouvelle tendance de boutique en ligne.

Bientôt les soldes

À l'approche du vendredi fou et du temps des fêtes, les promotions représentent également un défi. Caroline Leclerc rappelle que les rabais importants ne sont pas nécessairement avantageux pour les commerçants.

« Si tu décides de donner des promotions, si on donne un 30 ou un 40 %, on va tout prendre ta marge de profit », explique-t-elle. Dans un cas comme celui-là, elle préfère ainsi offrir des promotions ponctuelles plutôt que de chercher à augmenter les ventes au détriment de la rentabilité.

Le rôle du consommateur

L'ancienne commerçante invite aussi les consommateurs à participer à la vitalité des entreprises locales en partageant leurs bonnes adresses et en privilégiant les entreprises d'ici, même pour leurs achats en ligne.

« Il faut se poser des questions : pourquoi ne pas choisir un commerce en ligne local ? Il faut se demander qui est derrière le commerce, ça provient d’où, et est-ce que l’argent va rester dans le milieu. Même en achetant en ligne, on peut encourager l’économie locale » lance-t-elle.

Caroline Leclerc indique également que la période des Fêtes demeure particulièrement importante pour les détaillants, certains commerces comptant sur cette période pour réaliser une part importante de leurs revenus annuels.

Ventes en ligne en progression

Selon les données de l'Académie de la transformation numérique de l'Université Laval, en 2016, 57 % des adultes québécois avaient effectué au moins un achat sur Internet durant l'année. En 2025, cette proportion atteignait 82 %, un sommet historique. Cette progression démontre à quel point le magasinage numérique est devenu une habitude courante. La pandémie de COVID-19 a ensuite accéléré considérablement le phénomène. Selon une étude de Desjardins, le Québec a perdu 1 021 établissements de commerce de détail entre décembre 2019 et décembre 2021, soit une diminution de 3,1 %. Le secteur du vêtement et des accessoires a été particulièrement touché, avec 585 établissements en moins. Cette transformation représente ainsi un défi majeur pour les commerces traditionnels, qui doivent composer avec une structure de coûts souvent plus lourde que celle des détaillants exclusivement numériques : les loyers commerciaux, les salaires, l'électricité, l'entretien des locaux et les frais d'exploitation réduisent leur capacité à concurrencer les grandes plateformes en ligne.