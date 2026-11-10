La Maison des greffés Lina Cyr sollicite des dons pour assurer son avenir

La Maison des greffés Lina Cyr lance un appel à la générosité de la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans le cadre de sa campagne des Fêtes afin de soutenir d'importants travaux de reconstruction évalués à plus de 3 millions de dollars.

L'organisme, qui offre un hébergement abordable aux personnes devant se rendre à Montréal pour une évaluation pré-greffe, une greffe ou un suivi post-greffe, ainsi qu'à leurs proches, doit procéder à des travaux majeurs de déconstruction et de reconstruction de ses installations. Les fonds amassés lors de cette campagne serviront directement à financer ce projet.

Pour encourager les dons, le Fonds Denico bonifiera chaque contribution reçue entre le 10 novembre et le 31 décembre. L'organisme précise que les dons seront doublés jusqu'à concurrence d'un montant cumulatif maximal de 100 000 $. Ainsi, un don de 50 $ sera accompagné d'une contribution de 100 $ du Fonds, pour un total de 150 $ versé à la campagne. Le reçu fiscal sera toutefois émis uniquement pour le montant réellement déboursé par le donateur.

Afin de sensibiliser davantage la population de la région à cette cause, l'ancien joueur et entraîneur-chef des Canadiens de Montréal, l’Almatois Mario Tremblay, agira à titre d'ambassadeur régional de la campagne. En prêtant sa voix à l'initiative, il souhaite contribuer à la préservation de ce service qualifié d’essentiel.

Depuis sa fondation il y a 32 ans, la Maison des greffés Lina Cyr a accueilli plus de 47 000 personnes provenant de toutes les régions du Québec. Selon l'organisme, 3 328 patients originaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean y ont séjourné au cours de cette période, illustrant l'importance du service pour les résidents de la région devant recevoir des soins spécialisés dans la métropole.