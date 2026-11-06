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Saguenay lègue une cuve d’aluminium pour célébrer le patrimoine d’Arvida

Le 06 novembre 2026 - Modifié à 08 h 32 min
Par Isolyne Chapeyrou - Journaliste

Une réplique d’une cuve de Rio Tinto a été installée ce matin au parc des Vétérans à Arvida. Ce legs de la Ville de Saguenay souligne le patrimoine industriel de l’arrondissement à l’occasion de son 100e anniversaire.

Entièrement faite d’aluminium, cette cuve centenaire a été reproduite par les Industries Soudex d’Alma à partir de photos d’archives puisqu’il n’en existe plus aucun exemplaire. Un moyen pour Rio Tinto et la Ville de mettre en valeur le travail accompli par les nombreuses générations de travailleurs, qui ont fait d’Arvida la capitale mondiale de l’aluminium.

Le projet a vu le jour il y a environ deux ans. Au total, ce sont 220 000 dollars qui ont été investis de la conception jusqu’à la fabrication de la cuve. Ce legs célèbre également les 100 ans de production d’aluminium au Saguenay-Lac-Saint-Jean de la multinationale, Rio Tinto.

« Cette reproduction des premières cuves, ça nous rappelle l'importance de préserver la mémoire du travail accompli dans notre région. Elle nous ramène en 1926, là où tout a commencé, […], à l'époque, personne ne pouvait se douter et imaginer tout le chemin qui serait parcouru depuis ces moments-là, au cours du siècle suivant », confie la directrice, communautés et performance sociale chez Rio Tinto, Marie-Claude Perron.

Luc Boivin invite la population à prendre soin de cette nouvelle structure à la suite des nombreuses installations municipales qui en ont fait les frais dernièrement.

Se souvenir de l’histoire

Ce legs, considéré par le maire comme de l’art urbain, permet de dynamiser le centre-ville d’Arvida tout en racontant son histoire.

Selon Luc Boivin, cette reproduction des premières cuves va permettre de préserver et de transmettre le patrimoine d’Arvida aux prochaines générations. « J'aime le dire, l'écosystème de l'aluminium pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est plus qu'une aluminerie, c'est toute une industrie qui passe, qui débute par la production d'énergie, l'énergie propre, qui est verte. »

Le site industriel d’Arvida est le seul site au monde où l’alumine est transformée sur le site industriel plutôt que sur le site minier. Ce legs est aussi un moyen pour la ville de souligner l’évolution de l’entreprise dans le temps : « D'habitude, après 100 ans, on démantèle, on rase le terrain, puis on fait d'autres choses. Mais dans le cas de l'aluminium, 100 ans plus tard, on regarde vers les 100 prochaines années avec des technologies qui sont de plus en plus éprouvées. »

Cette cuve qui faisait partie des plus polluantes marque l’évolution des techniques de production d’aluminium. Alors que la technologie Elysis est en plein développement chez Rio Tinto, Carl Dufour rappelle que les entreprises doivent pouvoir continuer à produire tout en restant respectueuses de l’environnement.

« L'aluminium, c'était le métal de l'avenir il y a 100 ans, puis ça l'est plus que jamais aujourd'hui », insiste Luc Boivin.

Un travail de longue haleine

« Il y a eu énormément de défis à relever au niveau technique et au niveau financier encore une fois », mentionne Carl Dufour. Le président d’arrondissement est fier de voir le projet aboutir, mais voit déjà encore plus loin.

« Vous savez, ça c'est une annonce aujourd'hui. On devrait en avoir une autre en 2027 si tous les astres s'alignent bien », dit-il en faisant allusion à la future passerelle en aluminium. Le projet est évalué à 5,1 millions de dollars et les élus espèrent le voir aboutir d’ici 2027.

« Rio Tinto est partenaire là-dedans, ils ont déjà signé le papier comme quoi ils vont fournir l’aluminium. Mais c'est le type de projet, comme on a parlé hier, c'est le type de projets qui maintenant, sur des projets d'envergure, ne pourra plus être toute seule », confie le président d’arrondissement.

Le maire, Luc Boivin, souhaite s’assurer de la participation des gouvernements afin de pouvoir entreprendre de nouveaux projets, mais il reste optimiste : « Je pense qu'on a présentement une fenêtre d'opportunités dans la région avec des gens au pouvoir pour nous permettre de réaliser des projets »

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