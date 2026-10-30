Un second souffle pour la popotte mobile de La Baie

Un café solidaire verra le jour d’ici décembre dans les nouveaux locaux de la popotte mobile de La Baie. L’organisme qui menaçait de fermer en raison d’un manque de bénévoles et d’un local désuet a déménagé en juin dernier dans de nouveaux locaux plus adaptés.

Ce café permettra d’offrir un lieu de rencontre et de restauration pour les aînés, mais aussi pour les citoyens de la région. Le nouveau commerce aura pour but de briser l’isolement chez les personnes âgées tout en leur permettant de rester actifs.

La Popotte mobile en profiterait pour y organiser des activités en collaboration avec d’autres organismes de la région : « On est tricotés serrés, on a encore ce côté-là, ça n’a pas disparu », rassure la présidente, Louise Bouchard. Des ateliers sur la fraude, les communications, la prévention du suicide ou encore sur l’alimentation pourraient être offerts afin de favoriser l’autonomie et le maintien à domicile des aînés.

Les profits générés par le café solidaire permettront d’alimenter le fonds d’urgence de la Popotte mobile qui pourra proposer davantage de repas aux personnes dans le besoin.

Un déménagement nécessaire

C’est un investissement de plus de 165 000 $ qui permet maintenant à l’organisme d’aide alimentaire d’avoir une cuisine adaptée, au rez-de-chaussée. Installé initialement dans le sous-sol du presbytère Saint-Édouard, la Popotte mobile devait faire face à de nombreux problèmes d’électricité et d’aération. Sans compter l’escalier non réglementaire qu’empruntaient tous les jours les bénévoles.

« On aurait pu démissionner », clament en chœur la trésorière, Denise Gaudreault et la présidente de la Popotte mobile. Depuis la pandémie, l’organisme a réduit ses activités, et perdu de nombreux bénévoles. « Quand je vois les revendications du mouvement Le communautaire à boutte, c’est ça qu’on vivait depuis 5 ans », confie Louise Bouchard.

Trouver un local qui répondait aux besoins n’était pas une mince affaire. « Déménager une popotte ce n’est pas déménager des bureaux », assure-t-elle. Après l’évaluation de plusieurs options, et une longue année de recherche, c’est au 308 rue Albert que la Popotte mobile a posé ses valises.

L’organisme distribue environ 32 000 repas chauds par année. Ce qui représente plus d’une centaine de repas livrés par jour, 5 jours sur 7, aux personnes âgées vivant dans la précarité alimentaire. Sa relocalisation lui permettra de mieux répondre aux besoins des Baieriverains.

Avec ce déménagement, la présidente de l’organisme espère aussi recruter de nouveaux bénévoles. L’organisme qui a maintenant pignon sur rue compte se servir de son nouvel emplacement pour améliorer sa visibilité. « On a 64 bénévoles mais il nous en faudrait 30 de plus », explique la présidente de l’organisme.