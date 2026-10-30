Actualités

 Temps de lecture : 1 min 47 s

Un second souffle pour la popotte mobile de La Baie

Le 30 octobre 2026 à 08 h 00
Par Isolyne Chapeyrou - Journaliste

Un café solidaire verra le jour d’ici décembre dans les nouveaux locaux de la popotte mobile de La Baie. L’organisme qui menaçait de fermer en raison d’un manque de bénévoles et d’un local désuet a déménagé en juin dernier dans de nouveaux locaux plus adaptés.

Ce café permettra d’offrir un lieu de rencontre et de restauration pour les aînés, mais aussi pour les citoyens de la région. Le nouveau commerce aura pour but de briser l’isolement chez les personnes âgées tout en leur permettant de rester actifs.

La Popotte mobile en profiterait pour y organiser des activités en collaboration avec d’autres organismes de la région : « On est tricotés serrés, on a encore ce côté-là, ça n’a pas disparu », rassure la présidente, Louise Bouchard. Des ateliers sur la fraude, les communications, la prévention du suicide ou encore sur l’alimentation pourraient être offerts afin de favoriser l’autonomie et le maintien à domicile des aînés.

Les profits générés par le café solidaire permettront d’alimenter le fonds d’urgence de la Popotte mobile qui pourra proposer davantage de repas aux personnes dans le besoin.

Un déménagement nécessaire

C’est un investissement de plus de 165 000 $ qui permet maintenant à l’organisme d’aide alimentaire d’avoir une cuisine adaptée, au rez-de-chaussée. Installé initialement dans le sous-sol du presbytère Saint-Édouard, la Popotte mobile devait faire face à de nombreux problèmes d’électricité et d’aération. Sans compter l’escalier non réglementaire qu’empruntaient tous les jours les bénévoles.

« On aurait pu démissionner », clament en chœur la trésorière, Denise Gaudreault et la présidente de la Popotte mobile. Depuis la pandémie, l’organisme a réduit ses activités, et perdu de nombreux bénévoles. « Quand je vois les revendications du mouvement Le communautaire à boutte, c’est ça qu’on vivait depuis 5 ans », confie Louise Bouchard.

Trouver un local qui répondait aux besoins n’était pas une mince affaire. « Déménager une popotte ce n’est pas déménager des bureaux », assure-t-elle. Après l’évaluation de plusieurs options, et une longue année de recherche, c’est au 308 rue Albert que la Popotte mobile a posé ses valises.

L’organisme distribue environ 32 000 repas chauds par année. Ce qui représente plus d’une centaine de repas livrés par jour, 5 jours sur 7, aux personnes âgées vivant dans la précarité alimentaire. Sa relocalisation lui permettra de mieux répondre aux besoins des Baieriverains.

Avec ce déménagement, la présidente de l’organisme espère aussi recruter de nouveaux bénévoles. L’organisme qui a maintenant pignon sur rue compte se servir de son nouvel emplacement pour améliorer sa visibilité. « On a 64 bénévoles mais il nous en faudrait 30 de plus », explique la présidente de l’organisme.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Actualités

Qui des policiers ou des pompiers donnera le plus de plasma ?
Publié à 8h21

Qui des policiers ou des pompiers donnera le plus de plasma ?

Ce mois d’octobre, les pompiers et policiers de Saguenay se sont lancés dans une compétition amicale afin de récolter le plus grand nombre possible de dons de plasma. Pour cette troisième édition de la compétition, l’objectif est de dépasser les 238 dons de l’année 2025. À travers ce défi, Héma-Québec souhaite surtout attirer ...

LIRE LA SUITE

Actualités

Plus de 200 acteurs du milieu forestier réunis au congrès de l’AFSL
Publié hier à 18h58

Plus de 200 acteurs du milieu forestier réunis au congrès de l’AFSL

Plus de 200 travailleurs et acteurs du milieu forestier étaient réunis aujourd’hui à Saint-Félicien afin de participer à l’édition 2026 du congrès annuel de l’Association forestière Saguenay–Lac-Saint-Jean (AFSL). Sous le thème « Forêt et bois, vers une gouvernance régionalisée? », l’événement, tenu à l’Hôtel du Jardin, ...

LIRE LA SUITE

Actualités

Journée internationale d’Internet : 57 ans depuis le premier message
Publié hier à 17h00

Journée internationale d’Internet : 57 ans depuis le premier message

La Journée internationale d’Internet est célébrée aujourd’hui à travers le monde afin de souligner la contribution des pionniers qui ont participé à la création du réseau mondial ainsi que celle de la communauté qui continue d’en assurer le développement et le fonctionnement. Cette journée revêt une signification particulière ...

LIRE LA SUITE

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES

CONSULTEZ NOS ARCHIVES