De nouvelles responsabilités pour Marie-Karlynn Laflamme

Fraîchement nommée ministre de la Santé, de la Prévention et des Aînés ainsi que ministre responsable de la région, Marie-Karlynn Laflamme met les hôpitaux de Chicoutimi et de Jonquière dans sa ligne de mire.

Le premier engagement de la ministre québécoise de la Santé est d’aller « valider ce qui avait été promis », dans les dossiers du bloc opératoire de l’hôpital de Chicoutimi et de l’urgence de celui de Jonquière.

« Là, je dois m'assurer que tous ces projets-là cheminent comme on nous a annoncé dans le plan québécois des infrastructures. Je vais m'assurer que les sommes sont là, puis que les travaux peuvent avancer, que les appels d'offres en tout cas peuvent être lancés, puis que les étapes là vont être franchies comme on l'avait prévu. »

Marie-Karlynn Laflamme souhaite être transparente avec les citoyens de la région et les tenir informés de l’avancée des dossiers : « Quand je vais avoir des informations, qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives, je vais les donner, puis après ça, on va travailler en fonction », dit-elle.

Réforme du réseau de la santé

Si les hôpitaux tiendront la nouvelle ministre bien occupée, la réforme de Santé Québec souhaitée par le Parti Québécois l’occupera davantage. La ministre assure vouloir y aller « étape par étape ».

Le Parti Québécois souhaite modifier la gouvernance du réseau de la santé sans pour autant le déstabiliser. « Alors on va, oui, c'est vrai, changer la gouvernance du réseau de la santé. Mais on va garder ce qui se fait bien à Santé Québec parce qu'on n'a pas dit qu'on allait vraiment jeter tout Santé Québec en dessous de l'autobus », indique Marie-Karlynn Laflamme.

Avec cette réforme, les prises de décision seront régionalisées dans le but « d'être le plus près possible du terrain pour aller s'inspirer de ce qui se passe parmi les employés et d'entendre ce qu'ils ont à dire », explique-t-elle. Selon la ministre, cela permettrait d’améliorer l’accès aux soins ainsi que l’expérience des employés au sein des services de santé.

Députée de Chicoutimi avant tout

« Avant d'être ministre, il faut être député d'une circonscription », assure Marie Karlynn Laflamme. Celle qui a hérité de plusieurs mandats reste consciente de son rôle premier. Elle compte bien collaborer avec ses autres collègues du Parti Québécois, élus dans la région. « Ils vont être en mesure de m'amener les enjeux, les dossiers régionaux à pousser au Conseil des ministres », dit-elle.

« Je vais être un petit peu moins dans la région, ça, c'est une réalité », confirme la ministre tout en assurant que ses collègues et son bureau de circonscription seront toujours présents pour répondre aux besoins de la population.

Itinérance

Marie-Karlynn Laflamme travaille déjà avec le maire de Saguenay, Luc Boivin, sur le dossier de l’itinérance. Une des principales préoccupations du chef du gouvernement, Paul Saint-Pierre Plamondon.

« On cherche des solutions permanentes à pouvoir mettre de l'avant à Saguenay. Maintenant, le fait que ce soit le premier ministre qui l'ait pris sous sa gouverne, c'est tout un message quand même qui est envoyé à la population du Québec, comme quoi on va être intraitables sur l'itinérance, puis on va travailler très fort pour trouver toutes les solutions possibles », assure-t-elle.