La STS augmente le prix des laissez-passer pour éponger son déficit

La Société de transport du Saguenay (STS) entrevoit une amélioration graduelle de sa situation financière malgré un contexte marqué par la hausse importante du coût du diesel et une baisse de fréquentation observée plus tôt cette année.

Réuni lundi en séance ordinaire, le conseil d’administration de la STS a annoncé que le déficit anticipé pour l’année en cours a été revu à la baisse. Estimé à 580 000 $ en septembre, il est maintenant évalué à environ 500 000 $, soit une amélioration de 80 000 $, rapporte Radio-Canada.

Afin de contribuer au redressement des finances de l’organisation, les membres du conseil ont confirmé une hausse de 3 % du prix des laissez-passer, une augmentation qui correspond au taux d’inflation, selon la STS. Le tarif payé en argent comptant à bord des autobus demeurera toutefois inchangé à 4 $.

Sur le plan de l’achalandage, la société note certains signes encourageants. Après avoir enregistré une baisse de 9,5 % au cours des six premiers mois de l’année, la fréquentation des autobus reprend progressivement. La rentrée scolaire figure parmi les facteurs ayant influencé cette tendance.

La STS doit également composer avec l’explosion du prix du diesel. Lors de l’élaboration du budget, le conseil avait prévu un coût de 1,67 $ le litre. Or, le prix à la pompe avoisine désormais les 2,30 $ le litre. Avec une consommation annuelle de 2,2 millions de litres de carburant, cette hausse devrait à elle seule engendrer un déficit supplémentaire de 350 000 $, selon le directeur général, Frédéric Michel. Ce dernier estime toutefois que l’électrification progressive du réseau pourrait permettre à l’organisation de réduire ses dépenses à long terme.

Parallèlement, la STS poursuit ses démarches auprès du gouvernement du Québec afin d’obtenir une aide financière. En début d’année, Québec avait retranché 200 millions de dollars destinés au transport collectif. Depuis l’arrivée au gouvernement du Parti Québécois suivant l’élection du 5 octobre, Frédéric Michel a rencontré les députés péquistes du territoire de Saguenay, Marie-Karlynn Laflamme, Jimmy Bouchard et Émile Simard, pour discuter de la situation. La présidente du conseil d’administration, Joan Simard, le conseiller municipal Claude Bouchard ainsi que le maire de Saguenay, Luc Boivin, ont également participé à cette rencontre. Le gouvernement analyse présentement le dossier.

Du côté des opérations, la STS se montre satisfaite de l’état de son parc d’autobus. Selon la direction, pratiquement aucune interruption de service liée à des pannes n’a été enregistrée depuis le mois d’avril. L’organisation souligne aussi que son équipe de mécaniciens est désormais complète. Enfin, le développement du réseau se poursuivra l’an prochain avec l’ajout prévu de cinq stations et de 20 vélos.