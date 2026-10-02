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Une Fruiterie ouvre ses portes à Jonquière

Le 02 octobre 2026 à 12 h 21
Par Isolyne Chapeyrou - Journaliste

Dans un contexte où le panier d’épicerie devient de plus en plus cher, une nouvelle enseigne fait son arrivée devant le Centre Jonquière. La fruiterie Promo promet des fruits et légumes frais, 30 % moins chers que dans les grandes épiceries.

« Je suis arrivé une journée pour m'acheter des asperges, puis j'ai vu que les asperges étaient à 5,99 dans une grande chaîne. J’ai dit “ben voyons donc, ça pas de bon sens” », se souvient Hugo Leblanc. Lui et son co-propriétaire travaillaient initialement dans l’industrie du vêtement, ils ont alors fait le virage vers l’alimentation.

« On suggère de manger 5 fruits et légumes par jour, en réalité, on va se dire la vérité, il y a des personnes qui ne peuvent plus se permettre d'acheter des fruits et légumes à l'épicerie parce que c'est rendu un luxe », déplore Hugo Leblanc. Les deux hommes ont donc voulu développer une fruiterie plus abordable.

Un concept unique

C’est grâce à un système de calcul automatisé que les prix sont déterminés. Cet outil calcule le prix des produits en fonction de leur prix dans les grandes bannières afin qu’ils soient toujours affichés 31 % moins chers. Si le prix des fruits change chez les compétiteurs, alors il change aussi chez Promo. « C’est une technologie spéciale qui a été conçue pour nous, entraînée pour nous, qui fonctionne comme ça », explique le co-propriétaire.

Ce concept de fruiterie 31 % moins chère, les deux propriétaires ont commencé à y réfléchir il y a deux ans. « On a commencé à travailler dessus il y a environ un an et demi et ça a pris un an pour développer tous nos systèmes au complet », explique Hugo Leblanc. Grâce à ce concept, les deux hommes sont confiants de pouvoir compétitionner avec les grandes chaînes d’épicerie.

Des produits de qualité

Si Promo affiche des prix moins élevés que dans les épiceries, c’est parce que l’entreprise fait directement affaire avec les producteurs de fruits et légumes contrairement aux grandes chaînes. « Les fruits et légumes des grandes chaînes proviennent généralement de centres de distribution. Ces centres peuvent accueillir jusqu’à 20 000 employés à la grandeur du Canada qu’il faut rémunérer. C’est ce qui fait augmenter le prix des produits », explique le co-propriétaire de Promo.

En plus de présenter des prix abordables, les co-propriétaires s’engagent aussi à prioriser les fruits et légumes en provenance de la région. « Si ce n’est pas possible, on va prioriser le Canada, ça veut dire les articles de l'Ontario, ces choses-là », explique Hugo Leblanc. Certains fruits et légumes exotiques devront quand même être importés puisqu’ils ne sont pas produits au Canada.

Une compagnie qui se veut écologique

Promo ne propose pas seulement des fruits et légumes, la compagnie vendra également des smoothies préparés avec les fruits et légumes abîmés ou invendables. « On est une compagnie antigaspillage, et en étant antigaspillage ça nous aide à garder la meilleure qualité pour nos clients », assure le co-propriétaire. Les petits sacs vendus aux clients seront en matière réutilisable tout comme les pailles à smoothies.

La première boutique Promo ouvrira ses portes au cours du mois d’octobre à Jonquière, mais les co-propriétaires envisagent déjà d’ouvrir trois autres succursales en 2027. Selon le sondage qu’ils ont fait sur leurs réseaux sociaux, les gens de la région aimeraient voir un Promo à Chicoutimi ou à Alma. De son côté, Hugo Leblanc pense ouvrir au moins deux des trois futures succursales en dehors de la région.

 

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