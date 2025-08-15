Pour que les nouveaux arrivants s’enracinent dans la région

C’est jeudi que s’est tenu le lancement officiel des activités du Service d’accueil pour les nouveaux arrivants (SANA) Saguenay-Le-Fjord. Dévoilée il y a un an, cette offre de services permettra d’accueillir, orienter et accompagner les personnes qui s'établissent sur les territoires de la Ville de Saguenay et de la MRC du Fjord-du-Saguenay.

Rappelons qu’en mars 2024, un appel de candidatures avait été lancé afin de trouver la personne qui assumerait la direction générale de l’organisation, ainsi que l’endroit abritant les locaux. Chose dite, chose promise alors la nouvelle équipe de quatre personnes a pu être présentée, chapeautée par Stéphanie Duval. L’événement a également permis de dévoiler le pied-à-terre du SANA, situé au 10 rue Racine Ouest à Chicoutimi.

« L’un des premiers services offerts par le SANA est avant tout l’accueil, l’accompagnement et le référencement des premiers arrivants vers des organismes locaux pour répondre à tous leurs besoins. Le second service est l’accès à l’information pour trouver des solutions pour permettre aux gens de mieux comprendre ce qui est offert sur le territoire de Saguenay en termes de services ou d’activités ludiques. Nous accompagnons aussi les gens dans leur projet de vie, avec du parrainage, du mentorat, tandis que le dernier service touche les rencontres interculturelles et le partage », énumère Mme Duval.

Réitérons que le gouvernement Legault envisage de réduire ses seuils d’immigration permanente et évaluera, à l’automne, la possibilité d’accueillir 25 000, 35 000 ou 45 000 nouveaux arrivants par année à partir de l’an prochain. Questionnée à savoir si cette annonce avait bousculé les plans quant au développement du service, la directrice générale précise que non, mais qu’une adaptation pourrait être requise en cas de changement majeur.

« Avec le SANA, on cherche à répondre aux besoins des nouveaux arrivants. Que quelqu’un arrive de St-Félicien, du Gabon, du Manitoba ou de Montréal, nos services seront toujours disponibles et accessibles. Ce qui est certain toutefois, c’est que le SANA est mis en place de manière à rester près de la communauté, donc on se réajuste et on va suivre les changements en matière d’immigration pour s’assurer d’évoluer en même temps. »

Le déploiement du SANA Saguenay-Le Fjord a été rendu possible grâce à la collaboration et au soutien financier de la Ville de Saguenay (190 000$ par année pendant trois ans), de Promotion Saguenay (90 000$ par année pendant trois ans) et de la MRC du Fjord-du-Saguenay (30 000$ par année pendant trois ans).

Le SANA Saguenay-Le Fjord offre des services sur rendez-vous depuis quelques mois. L’équipe en place est prête à accueillir les nouveaux arrivants dès le 26 août.

Un besoin pour les entreprises et les services scolaires

Les entreprises et les institutions scolaires pourront aussi être accompagnées dans le processus de recrutement. Le président du conseil d’administration du SANA, Éric Desbiens, accueille la venue de ce service avec enthousiasme, surtout dans un contexte où les besoins sont criants.

« On parle des logements, c’est une chose et l’un des défis, la vie personnelle, la vie au travail, mais aussi les moments de socialisation de ces gens-là. Je pars souvent faire des sorties avec mes nouveaux arrivants, pour leur faire découvrir la nature d’ici, les différentes saisons comme l’hiver qui fait l’attrait de Saguenay. C’est en faisant ce genre d’activités qu’ils s’intègrent », estime-t-il.