Un nouveau parcours pour le marathon partagé du Saguenay

C’est à travers un tout nouveau parcours que se déroulera le Marathon partagé à Saguenay, ce samedi. En effet, pour la Fondation santé Jonquière, organisme pour lequel les fonds sont amassés, la 5e édition se devait d’avoir un petit vent de changement. Ce sont également 16 équipes qui prendront part à l’événement, nombre record de participation pour cette mouture.

« Le Marathon partagé est un événement sportif, inclusif et unique dans la région. Il s’agit d’une course avec des fauteuils adaptés, c’est grâce à des coureurs aguerries que la course peut être vécue pleinement par des gens vivant avec une déficience physique ou intellectuelle, de La Baie à Jonquière », explique la directrice générale de la Fondation santé Jonquière, Sandra Lévesque.

Ce sont deux relais sur trois qui sont différents au sein du parcours cette année, notamment pour amener du nouveau, mais aussi afin de visiter d’autres attraits au cœur des trois arrondissements de Saguenay, comme le précise Mme Lévesque.

« Comme d’habitude depuis deux ans, le départ se fera à l’aréna de la Base militaire de Bagotville, dès 7h30 en matinée. Le premier relais s’effectuera toujours chez Fjord Marine, alors que le deuxième relais se fera au Pavillon Hamel Fradette et Gobeil à Chicoutimi, face au Club Le Ricochet. Ensuite, on prendra la grande côte du boulevard de l’Université pour se diriger chez Elkem Métal. Et l’arrivée ne change pas, donc toujours au Cégep de Jonquière. »

Au terme du trajet, 42,2 kilomètres auront été parcourus par les équipes, composées chacune de 8 coureurs et d’un co-coureur.

« Pour les personnes qui sont dans les fauteuils, c’est vraiment une expérience en soi. Pour elles, un marathon était peut-être une épreuve impossible à réaliser à leurs yeux. Pour avoir obtenu beaucoup de témoignages au courant des quatre dernières éditions, c’est toujours très touchant de les entendre nous confier qu’ils ont passé un bon moment, sans oublier le sourire qu’ils ont lorsque vient le temps de remettre les médailles à la fin », souligne-t-elle.

Encore une fois, la somme amassée sera destinée à l’acquisition d’équipements sportifs et de loisirs adaptés, tout en favorisant le maintien ainsi que le développement des soins et services offerts par le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

L’an dernier, c’est un montant de 18 348$ qui avait pu être remis à la Fondation santé Jonquière grâce à l’activité. Sandra Lévesque estime que les fonds devraient être encore plus élevés cette année.