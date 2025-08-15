Une Halte du Béluga entièrement rénovée au coût de 1,25 M$

La Halte du Béluga, lieu d’observation et de recherche scientifique érigée dans le parc national du Fjord-du-Saguenay, a entièrement été rénovée au coût de 1,25 M$. Le chantier a été rendu possible grâce à des contributions de Parcs Canada (100 000$) et la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ – 1,5 M$), en collaboration avec le Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins (GREMM).

« C'est une grande fierté de voir se concrétiser ce projet dont l'idée originale est née sur le terrain grâce à nos gardes-parc naturalistes qui ont vu tout le potentiel de l'endroit pour l'expérience d'observation et d'éducation. Ce sont eux qui ont fait les premiers croquis. Aujourd'hui, ce rêve devenu réalité devient pour eux un outil de travail exceptionnel pour transmettre leur passion aux visiteurs », rapporte le directeur du parc national du Fjord-du-Saguenay, Jérôme Gouron.

Réouverte aux visiteurs depuis peu, l'infrastructure ancrée sur le cap rocheux de la baie Sainte-Marguerite, dans le fjord du Saguenay, a été revampée de fond en combles. En plus du belvédère déjà construit, la halte comporte maintenant plusieurs espaces d'observation, incluant un amphithéâtre, une aire d'observation libre et un coin pique-nique. Un deuxième étage a été ajouté, appelé l'espace science, qui est entièrement dédié à la recherche sur les bélugas. Un espace poussette a aussi été prévu pour désencombrer les aires communes.

« Nous sommes ravis de constater le résultat des travaux réalisés dans ce lieu unique, où la recherche scientifique s'allie à l'émerveillement du public. C'est un nouveau regard qui s'ouvre pour l'étude des bélugas et la protection de la baie Sainte-Marguerite », ajoute la directrice Unité de gestion du Saguenay-Saint-Laurent pour Parcs Canada, Nathaël Bergeron.

Une fenêtre sur les bélugas

Bien pourvue en équipement multimédias alimentés à l'énergie solaire, la halte permettra non seulement l'observation à l'œil nu, mais aussi de se rapprocher en sons et en images pour une immersion dans l'univers du béluga, cet attachant cétacé désigné espèce menacée et en voie de disparition. Les gardes-parc naturalistes et les experts du GREMM pourront s'appuyer sur cette nouvelle "fenêtre sur les bélugas", connectée avec les sites de Tadoussac, de Baie-Sainte-Catherine et de Cacouna, pour partager leurs connaissances avec les visiteurs.

Située à 3 km du Centre de découverte et de services du secteur, la Halte du Béluga, accessible à pied ou à vélo par un sentier, est maintenant complètement reliée à la rive sablonneuse par un nouvel escalier. La marée basse offre un retour spectaculaire le long du majestueux fjord.

« La baie Sainte-Marguerite est un endroit exceptionnel pour étudier le comportement des bélugas. Les naturalistes du parc national du Fjord-du-Saguenay partagent avec les visiteurs de la Halte et d'autres sites « connectés » du parc marin les images et les sons captés par nos brigades bélugas », admet le président et directeur scientifique du GREMM, Robert Michaud.