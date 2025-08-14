Une 5e édition aux admissions gratuites

La cinquième édition du Festival Western du Boisé de Shipshaw, qui se déroule du 14 au 17 août, sera économique pour les festivaliers: pour une première fois, l’entrée est entièrement gratuite. L’événement revient toutefois avec ses activités habituelles, telles que du gymkhana, du rodéo, de la danse en ligne, des spectacles de motocross acrobatiques et des performances musicales.

« Nous incluons aussi en nouveauté la venue du groupe Les Locataires, en hommage aux Colocs. Pour ce qui est de l’horaire en soi, elle demeure la même, comme les activités. On ne changera pas ça, parce qu’il n’y a pas du tout de points négatifs de la part du public. Les gens sont au rendez-vous », mentionne le fondateur du festival, Mario Maltais.

Et ils le sont vraiment, alors que les billets pour cette édition se sont vendus comme des véritables petits pains chauds.

« La billetterie a ouvert le matin à 8h00 et à 12h30, les inscriptions étaient complètes », soutient-il.

Bien sûr, les gens qui voudront assister au rodéo, qui sera présenté le vendredi 15 et le samedi 16 août, devront débourser un certain montant. Cependant, le fait que les festivaliers aient accès au site gratuitement permettra probablement de battre le record d’achalandage, selon M. Maltais.

« D’après moi le bilan risque d’être très bon encore cette année, déjà que l’an passé ça on était à près de 30 000 personnes. On voudrait évidemment réussir à avoir dans ces environs-là cette fin de semaine », avoue-t-il.

Mario Maltais souligne que certaines activités plus que d’autres ont la cote au Festival du Boisé de Shipshaw,

« Le rodéo, c’est clairement le plus populaire de tous. Les adeptes de moto sont toujours conquis par les spectacles de motocross acrobatiques, mais ça ne bat pas le rodéo. Surtout avec la tendance country qui se dessine davantage ces temps-ci. »

Fierté après cinq ans

Le fondateur est fier d’avoir pu mettre en place un événement de cette envergure dans son patelin natal, qui avait justement pour objectif, à ses débuts, de mettre Shipshaw sur la mappe.

« Je suis extrêmement fier de ce qu’on a réussi à accomplir en seulement cinq ans avec ce festival. Quand on est rentré là, c’était une forêt vierge. On a travaillé extrêmement fort ensuite pour faire en sorte que ça devienne ce que c’est devenu aujourd’hui », évoque-t-il.

Rappelons que le festival prend place au 3760 Chemin du Boisé. M. Maltais confirme qu’une sixième édition est déjà en préparation.