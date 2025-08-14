Moins de 48h pour sauver le projet de Loge m'entraide

48h, c’est tout le temps qu’il reste pour que le gouvernement fédéral puisse offrir le prêt et la subvention requis pour le projet de la Coopérative d’habitation menée par Loge m’entraide, La Solidarité.

Selon la coordonnatrice de Loge m’entraide, Sonia Côté, l’obtention d’un prêt par le gouvernement fédéral permettrait aussi à l’organisation de sauver une subvention de 3,2 M$ qui a été offerte par Québec. La coordonnatrice et responsable du projet tient à rappeler que Loge M’entraide à tout fait durant cet été pour accélérer le processus des subventions, mais qu’à 48h de la date limite, la situation devient de plus en plus critique.

« On a le sentiment d’avoir tout essayé durant l’été pour arriver à sauver la subvention provinciale et pour obtenir à la fois l’aide du fédéral, notamment via un prêt avant le 14 août. Rien n’est tenu à l’impossible, à moins d’un miracle. La situation ne s’annonce pas positive pour l’instant », déplore Mme Côté.

Ce mardi matin, Mme Côté rencontrait le député de Jonquière, Yannick Gagnon, pour tenter de convaincre le gouvernement provincial de sauver la subvention. Selon elle, le député Gagnon donne tout son possible pour sauver la subvention de 3,2M$ mais d’après sa discussion de ce 12 août, sans réponse positive de la ministre de l’Habitation, le projet de ne peut pas avancer.

« Le député Yannick Gagnon est présent depuis le début de son élection dans le comté de Jonquière. Il a toujours été actif, fidèle, prêt à nous aider à mener à terme notre projet. On comprend que c’est la ministre de l’Habitation du Québec qui a le dernier mot. Alors il peut nous aider, mais ce n’est pas lui qui détient le pouvoir absolu », affirme-t-elle.

Une situation qui exacerbe la coordonnatrice, qui se demande également qu’outre le député Yannick Gagnon qui lutte au côté de Loge m’entraide, où sont et que font les autres politiciens à Saguenay, tant municipal, provincial que fédéral qui voient sous leurs yeux, mourir à petits feux, le projet de Coopérative d’habitation La Solidarité?