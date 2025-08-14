Succès pour la 4e édition de La Route du Bleuet Rose

C’est avec grand succès que s’est tenue samedi dernier la 4ᵉ édition de La Route du Bleuet Rose, une activité de financement organisée par la Fondation santé Jonquière. Plus de 36 767 $ ont été amassés pour soutenir les hommes et les femmes atteints du cancer du sein au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

« La Route du Bleuet Rose est bien plus qu’une simple randonnée : c’est un véritable mouvement de solidarité. Voir autant de gens se mobiliser avec enthousiasme pour la santé de notre communauté nous touche profondément », souligne Sandra Lévesque, directrice générale de la Fondation santé Jonquière.

Cette édition a rassemblé une soixantaine de motos, six voitures, et une centaine de participants. Grâce à la générosité des participants, des donateurs et des partenaires, un impressionnant montant de 36 767 $ a été amassé cette année.

Tout au long de la journée, les participants ont sillonné les routes entourant le Lac-Saint-Jean, profitant des paysages magnifiques et de haltes chaleureuses qui font la renommée de l’événement. Cette 4ᵉ édition marquait également une nouveauté : l’ouverture de l’activité aux voitures, permettant à encore plus de personnes de prendre part à cette journée mémorable.

L’événement a connu son point culminant en soirée avec le dévoilement de la personne gagnante d’un tirage spécial, en l’occurrence Christian Simard, qui a la chance de choisir son prix parmi les suivants: un RYKER 600 ACE 2025 de Can-Am, un VTT Outlander Max 500 DPS Rouge 2025, une moto KTM Duke 790 2025, ou encore 10 000 $ en argent.