9 748$ pour la cause du cancer du sein

Un premier Poker Run en véhicule tout-terrain (VTT) s’est déroulé du côté de Saint-Honoré samedi dernier. L’événement a connu un succès retentissant, rassemblant plus de 150 participantes et participants venus appuyer une cause qui touche de près ou de loin de nombreuses personnes: le soutien aux femmes atteintes du cancer du sein. Un montant de 9 748$ a pu être remis à la Fondation santé Jonquière.

« Il s’agit d’une randonnée en VTT. Il y avait des chapiteaux à différents endroits, où les gens se procuraient des enveloppes avec des cartes à l’intérieur, comme s’ils jouaient au vrai poker. Ils finissaient la course avec un jeu complet », explique l’un des membres du comité organisateur de l’initiative, Gaétan Jolin.

Le départ a eu lieu au Centre Récréatif de Saint-Honoré. Les quadistes se sont ensuite rendus à la salle des Chevaliers de Colomb de Saint-David-de-Falardeau pour dîner. Après un arrêt à la Distillerie du Fjord, le retour s’est fait par les sentiers pour le souper servi également à la salle du Centre Récréatif de Saint-Honoré.

« Un fois arrivé, on avait la chance d’avoir un juge avec nous, excellent au poker d’ailleurs, qui a examiné chacun des jeux qui avaient été rapportés. Les trois plus gros jeux ont remporté une bourse, dont une de 100$, une de 75$ et la dernière de 50$ », précise M. Jolin.

L’événement s’est passé dans une ambiance conviviale et sécuritaire, grâce à la collaboration des agents de sentier du Club Quad Aventure Valin, qui ont assuré un encadrement exemplaire tout au long du parcours.

« J’ai décollé tout ça parce qu’il y a trois mois, une de mes amies s’est fait retirer un sein. Il y a 12 ans, une autre de mes amies a subi une ablation complète. J’avais déjà fait un Poker Run il y a une vingtaine d’années, puis après m’être acheté un VTT, j’ai pensé dédier l’activité à cette cause-là. »

Une édition 2026 assurée

Gaétan Jolin témoigne de l’engouement que l’activité a généré auprès des personnes qui y ont pris part, de même que chez les commanditaires ainsi que chez ceux et celles qui étaient présents pour supporter. Tout le monde veut donner pour la cause.

« Samedi soir à minuit, on procédait à la clôture de l’édition 2025. Une minute plus tard, on décollait celle de 2026. Le comité est sur le point de se former, les dons entrent déjà. »

Des dons qui peuvent se faire de plusieurs façons, précise M. Jolin.

« Il y a une de mes amies qui est propriétaire de la Tabagie 500 sur la rue Racine. Elle a mis une boite il y a trois mois en vue de l’événement et a amassé 200$. Sa boite est là pour l’année. Il y a en a aussi qui veulent ramasser des canettes et des bouteilles toute l’année. Les commanditaires sont très généreux également », mentionne-t-il.