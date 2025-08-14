Préparez vos lignes, pêcheurs, ça se passe à Saint-Charles-de-Bourget !

Les pêcheurs amateurs et de la relève sont conviés par le Comité des loisirs de Saint-Charles-de-Bourget à la 4e édition de son Tournoi de pêche, qui se tient ce samedi 9 août. Un événement incontournable qui permet d’allier compétition amicale et plaisir en famille, sur un site plus que parfait pour l’occasion.

« Le tournoi de pêche, jadis, je l’organisais déjà depuis une dizaine d’années. Puis, il y a quatre ans, je me suis fait approcher par le Comité des loisirs de Saint-Charles pour qu’on mettre en place une nouvelle édition. Depuis ce temps-là, c’est vraiment devenu un événement d’ampleur, qui englobe entre 150 et 200 pêcheurs par année », laisse savoir l’un des principaux organisateurs de la compétition et président du Comité des loisirs de Saint-Charles-de-Bourget, Guillaume Cloutier. Il ajoute qu’en nouveauté cette année, plusieurs foodtrucks seront sur place pour remplir la panse des enfants comme celle des adultes.

Le quai municipal sera mis à la disposition des visiteurs et des pêcheurs, avec stationnement accessible et installations sanitaires récentes directement à côté de la marina. En ce qui concerne le déroulement de la journée, le lancement officiel du tournoi se fera sur le coup de 6h00 en matinée. Un peu avant, à 5h00, les pêcheurs doivent toutefois obligatoirement s’enregistrer à la marina, afin de procéder à l’inspection des embarcations, des viviers et des glacières qui entrent sur le site. Sans compter l’inscription à la compétition, au coût de 25$ par personne.

« Le tout se déroule entre le barrage d’Alma et celui de Jonquière. Le tournoi prendra fin dès 15h00, avec la pesée officielle », explique M. Cloutier. Un 5000$ en bourse pourra être remis au total à travers les quatre catégories, soit le brochet le plus lourd, le doré le plus lourd (à l'intérieur des limites de 32cm à 47cm), un poids total de six dorés par bateau, ainsi que l’Achigan à petite bouche le plus lourd.

Par ailleurs, tout type d’embarcation est la bienvenue sur l’eau, du moment que le permis de pêche est valide.

« C’est certain que si tu arrives en planche à voiles, ça ne fonctionnera peut-être pas, mais pour les canots, les kayaks et les pontons, tout est beau. »

La surveillance sur l’eau sera également accrue pour limiter tout débordement ou accident. L’an passé, le tournoi avait rassemblé 169 adultes et 38 enfants.

Volet jeunesse

Les enfants âgés de moins de 12 ans peuvent aussi prendre part à la compétition, dans le cadre du volet relève du tournoi. Ceux-ci recevront également des prix de la part des commanditaires.

« C’est là-dessus qu’on met vraiment notre focus parce que c’est le seul événement de ce genre-là qui est organisé dans ce secteur de Saguenay. C’est important pour nous de le faire puisque beaucoup de jeunes commencent à s’initier à ce loisir, on le voit de plus en plus. », insiste-t-il.

L’idée de diviser les catégories pour créer un volet professionnel et un volet familial est dans les cartons pour les prochaines années, de même que l’organisation d’initiations à la pêche pour les plus jeunes.