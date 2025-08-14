Les amateurs de chevaux se retrouvent pour la 16e édition

Les amateurs de sport équestre seront une fois de plus nombreux à se rassembler à Saint-David-de-Falardeau jeudi dans le cadre du Festival Gymkhana qui revient pour une 16e édition. Outre les différentes épreuves de vitesse convoitées par les cavaliers, des spectacles musicaux et des activités familiales se dérouleront jusqu’à dimanche.

« On est vraiment fier de pouvoir offrir ces jours de festivités à la population, année après année, surtout dans notre petit village. On reste quand même le plus ancien festival à Falardeau et l’événement est attendu à chaque saison estivale par les résidents et résidentes de la place », soutient la présidente du Festival Gymkhana, Ann-Frédérick Lavoie.

Quelques nouveautés font partie du programme, dont un spectacle de vélo freestyle, gracieuseté du Show Jam St-Ho, pour les amateurs de sports à roulette et d’acrobaties. L’événement aura lieu à 19h, le vendredi 8 août. Le @Ri:Boogie Wonder Band@Ri réchauffera l’endroit de ses mélodies rythmées à saveur disco sur le coup de 21h30 samedi. Tout au long du weekend, quatre écoles de danse country de la région seront présentes pour faire bouger les visiteurs.

L’un des atouts du festival demeure sa gratuité, ce qui lui permet de revenir chaque année et d’attirer davantage de gens sur le site, souligne Mme Lavoie. Des moitiés-moitiés sont également mis en vente en ce sens.

« On se fait beaucoup parler de cet aspect-là, je crois que ça plaît à tout le monde. Les familles aiment profiter de l’événement sans avoir à se soucier de débourser quoique ce soit. Sans compter la montée en popularité du western, du country dans les chansons, ce que l’on n’entendait pas nécessairement avant. Même dans la mode et les différents événements à travers la province. L’achalandage est plus fort », estime-t-elle.

La présidente s’attend à pas moins de 20 000 visiteurs au courant de la fin de semaine, en provenance de la région, de la province et même de l’extérieur du pays. La preuve que l’engouement est bien présent: des réservations ont déjà été effectuées en prévision de l’édition 2026.

Depuis son lancement en 2007, l’esprit du festival reste le même. Les cavaliers, qui étaient au nombre de 600 l’an dernier, sont très bien reçus et aiment rivaliser dans le manège. D’ailleurs, le grand prix Barils et Sauvetage se tiendra à 19h ce 9 août, alors que la compétition de Gymkhana, présentée par le Club de Baril du Saguenay-Lac-Saint-Jean – Côte-Nord, clôturera le festival de 9h30 à 15h dimanche.