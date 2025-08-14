Promouvoir davantage l’aluminium à Saguenay, un objectif atteignable

Comme il en avait fait mention une première fois au mois de juillet dernier, le conseiller Jean-Marc Crevier persiste et signe: il faut que Saguenay fasse davantage la promotion de l’aluminium, en passant par ses contrats en infrastructure. L’élu jonquiérois réitère aussi sa proposition sur l’approvisionnement responsable et aimerait revoir un comité sur l’aluminium à cet effet.

M. Crevier aimerait que Saguenay inclue l’option de l’aluminium dans ses appels d’offres, entre autres. Il a mentionné devant l’assemblée que la Ville devrait désormais agir comme leader dans ce dossier.

« Je pense qu’on est rendu au stade où on devrait avoir un comité de façon très rapide, avec les transformateurs, avec les producteurs aussi. Je pense que la Ville n’est pas là pour donner des subventions, mais plutôt une flexibilité. Ces gens-là attendent tous après le gouvernement du Québec et du Canada. »

Le président et cofondateur de Remac, André Poulin, était présent mardi. Lors de la période de question, ce dernier a pris le temps de remercier les conseillers municipaux avant de poursuivre son allocution portant sur les entreprises qui font du Saguenay la capitale de l’aluminium, telles qu’Elysis, AP-60, Sotrem et Canmec.

« Il est beaucoup plus facile et moins coûteux de développer les entreprises sur notre territoire que d’en amener de nouvelles. Ce qu’il nous faut maintenant, c’est une volonté politique clair, et qu’une fois affirmée, Saguenay soit la bougie d’allumage aux autres municipalités ainsi qu’aux autres palliers gouvernementaux. »

Saguenay entend donc poursuivre ses réflexions dans le même courant de pensée que la ministre responsable de la région, Andrée Laforest, qui avait présenté le projet de loi 79 en ce sens il y a quelques mois. Celui-ci a d’ailleurs été adopté en mai dernier.

260 000$ en frais juridiques au Mont-Bélu

Saguenay aura déboursé près de 260 000$ en frais juridiques afin de couvrir le conflit de travail qui a semé bien des embûches à la saison de ski au Mont-Bélu de La Baie, l’hiver passé. Une résolution a été adoptée et non pas sans amertume ressentie chez quelques élus.

C’est le cas de Michel Tremblay, qui croit que les frais sont définitivement exagérés pour 14 employés. Il n’a pas voté contre puisqu’il comprend la situation, mais admet espérer que Saguenay apprendra de ce conflit, grève qui aura duré sept mois. La décision a aussi été prise dans l’intérêt de la poursuite des activités du centre de ski par le président de la Commission des sports et du plein air, Michel Thiffault. Le vice-président de l’arrondissement de La Baie, Martin Harvey, a quant à lui proposé qu’un observateur soit nommé à l’avenir, surtout pour améliorer la gestion de ce genre de dossier.

« J’ai demandé qu’au niveau de la Ville, pour les prochaines négociations et pour toutes les OBNL qui ont des employés syndiqués, qu’on ait des observateurs pour éviter ou apporter directement les solutions lorsqu’elles en ont besoin. »

Julie Dufour admet que Saguenay est maintenant plus prête que jamais à affronter une telle situation et qu’il s’agissait aussi d’une première pour un organisme à but non lucratif (OBNL).

« C’était une première dans l’histoire de Ville de Saguenay, nos OBNL de gestion, nos bénévoles étaient aux prises avec des actions syndicales peu banales. Maintenant, la Ville est conscientisée, on a un service de ressources humaines, des services à l’interne. Clairement qu’à partir de maintenant, on sera un petit peu plus à l’affût avec les OBNL, pour les aider dès le départ. »