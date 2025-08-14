Un 11,2 M$ entériné, mais les projets encore à peaufiner, précise Claude Bouchard

Bien qu’un règlement d’emprunt de 11,2 M$ ait été entériné par le conseil municipal de Saguenay afin de trouver des solutions à la piètre qualité de l’eau qui subsiste dans le secteur de Shipshaw, l’élu du district en question, Claude Bouchard, émet que les différents projets soumis pour faire face à la situation restent à peaufiner.

L’une de ces propositions, rappelons-le, vise à raccorder le réseau d’aqueduc de Shipshaw à l’usine de filtration de Jonquière. M. Bouchard soutient ce projet et espère que les citoyens du secteur seront du même avis pour la majorité, bien qu’une minorité ne semble pas tout à fait en accord. Les internautes shipshois avaient également dénoncé le fait que l’eau potable de Jonquière “goûte le chlore” et qu’ils n’ont pas envie d’avoir cette eau. L’élu demeure toutefois optimiste.

« Nos services sont conscients qu’on a des problèmes d’eau à Shipshaw depuis un certain nombre d’années. Je pense que les gens travaillaient en amont pour justement essayer de trouver la bonne solution. Au bout de la ligne, deux solutions avaient été envisagées. Ce sont des projets qui sont étudiés par nos services donc lorsqu’ils prennent des décisions dans un dossier comme celui-là, on s’entend que ce n’est pas rien. Tous les pours et les contres sont évalués », rapporte-t-il.

Après que l’ensemble des détails soit ficelé concernant le projet retenu, M. Bouchard compte évidemment en informer ses citoyens, et ce, très prochainement.

« Je vais propager l’information sur les groupes Facebook de Shipshaw, je vais explique un peu quelles seront les diverses étapes du projet, également quel est le projet qui a été sélectionné et les échéanciers. Si on juge un moment donné qu’il y a une pertinence à faire une rencontre citoyenne à ce sujet-là, ça va me faire plaisir de la faire », souligne le principal intéressé.

Parallèlement, l’avis d’ébullition qui était en vigueur depuis le 24 juillet dernier à Shipshaw a été levé mardi. Réitérons que l’avis avait été émis après que des traces de la bactérie E. Coli aient été observées dans l’eau.