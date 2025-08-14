Serge Gaudreault exige un retour à la transparence municipale

L’élu municipal du district 7, Serge Gaudreault, demande un retour à la transparence municipale. Il a fait valoir en séance ordinaire que les conseillers municipaux semblent toujours non informés des détails quant aux contrats octroyés par la Ville de Saguenay et comportant une dépense de plus de 2000$ avec un même contractant.

Malgré ses maintes demandes effectuées, M. Gaudreault mentionne demeurer dans le flou sur les informations entourant ces contrats en question.

« Je ne peux toujours pas avoir accès aux détails, les montants précis, les dates, les justifications ou encore les objets des contrats. J’ai même fait une demande officielle lors du dernier conseil de ville et encore une fois, la réponse fut le silence. Ça devient redondant et franchement inacceptable. On me dit que je dois faire une demande d’accès à l’information, ce qui n’est pas normal selon moi. Quand je le fais toutefois, on m’invoque le secret professionnel ou on ne me donne rien », estime-t-il.

Il exige ainsi une plus grande transparence au sein des membres du conseil municipal. Il mentionne parallèlement que la situation ne se limite pas aux dépenses, mais qu’il y a un éloignement entre les détails qui circulent à l’interne et ce qui est divulgué aux élus.

« Je refuse d’être complice d’un système dans lequel on demande aux élus d’être imputables, mais dans lequel aussi on les tient volontairement dans l’ombre. On arrive à la fin d’un mandat et si on ne corrige pas ça maintenant, ça va se poursuivre de cette façon pour les élus qui seront là après nous. Il est temps qu’on reprenne le contrôle de la transparence municipale », soutient-il.

La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, s’est dite surprise par cette affirmation. Elle précise que ce dernier a déjà accès à toutes ces réponses et assure qu’elle fera tout ce qui est possible pour que ce soit le cas la majorité du temps.

« Pour la démocratie, un élu municipal, c’est 18 ans et plus, pas de casier judiciaire et qui a le goût de participer. Les élus municipaux au Québec sont des administrateurs, ils ne sont pas des gestionnaires, ce sont deux rôles très différents. Les conseillers et Saguenay encore plus, se doivent d’avoir toutes les informations nécessaires et utiles pour une prise de décision. »

Trop de pouvoir à la direction générale ?

De plus, en fin de séance, Serge Gaudreault a ajouté qu’il désire procéder au dépôt d’un projet de résolution visant à établir un meilleur équilibre entre les élus et la direction générale de la Ville. Il souhaite que les membres du conseil municipal entame une révision complète de la délégation des pouvoirs actuels de la direction, pour ainsi retirer les pouvoirs non obligatoires relevant du conseil. Mme Dufour admet être en désaccord avec cette démarche et témoigne que le discours de M. Gaudreault relevait de faussetés.

« Je ne sais pas si c’est du harcèlement, je ne sais pas si c’est de la mauvaise partisanerie, dans l’objectif d’alerter les gens ou seulement parce qu’il ne connait pas son rôle. J’ai répondu, j’ai pris mon pouvoir pour vérifier qu’elles avaient été les demandes d’accès à l’information et s’il avait été réellement répondu et il a d’ailleurs été répondu dans les règles de l’art. Je commence vraiment à être mal de toute cette situation, parce que ça alerte les gens et ce n’est que des faussetés », conçoit la mairesse.