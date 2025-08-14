Saguenay poursuit son engagement avec les aînés

C’est lors de la séance du conseil de ville de ce mardi que Saguenay a adopté la mise à jour du Plan d’action Municipalité amie des aînés 2025-2027 (MADA). Cette plus récente mouture du plan comprend neuf champs d’intervention accompagnés d’actions pour chacun d’entre eux.

« Ce plan d’action témoigne de notre volonté ferme de répondre aux besoins des personnes aînées et de leur offrir un environnement où elles peuvent s’épanouir pleinement. En mettant en œuvre des actions concrètes dans des domaines soigneusement choisis, nous reconnaissons leur apport essentiel à notre communauté et réaffirmons notre engagement à bâtir une ville inclusive et bienveillante pour toutes les générations », affirme la mairesse de Saguenay, Julie Dufour.

Rappelons que la démarche MADA est en cours depuis 2012 à Saguenay et cette vision du plan d’action est la quatrième à être mise en vigueur. Elle a été élaborée après des consultations publiques et groupes de discussion tenus à l’automne 2024 où plus de 500 aînés et intervenants du milieu ont pris part. Le respect et l’inclusion sociale, les loisirs, l’habitat et le milieu de vie, les espaces extérieurs et bâtiments, la participation sociale, la communication et l’information ainsi que le transport font notamment partie des champs d’intervention du Plan 2025-2027.

Un lancement officiel, prévu en septembre, permettra de présenter le Plan d’action Municipalité amie des aînés 2025-2027 aux partenaires, organismes et citoyens. La mise en œuvre du Plan MADA est rendue possible grâce à la participation financière de Québec.

Continuation des programmes d’éducation liés à l’environnement

Saguenay poursuivra également ses programmes d’éducation relative à l’environnement (ERE) pour les deux prochaines années. L’aide financière en ce sens a été adoptée par le conseil municipal. Le Conseil régional de l’environnement et du développement durable (CREDD) en demeure le mandataire.

Réitérons que le programme est déployé dans les écoles primaires et secondaires. Ce partenariat a d’ailleurs permis, au courant de l’année scolaire 2024-2025, à plus de 9000 élèves provenant des écoles des Centres de services scolaires des Rives-du-Saguenay et de La Jonquière de participer à divers ateliers et à des actions solid’ERE. Ces activités portaient entre autres sur l’importance de la réduction à la source, au bon tri des matières résiduelles, au zéro déchet et à la protection de l’eau. Les programmes ERE s’inscrivent dans les objectifs de développement durable de Saguenay.

À savoir que l’aide financière votée de 255 000$ couvre la deuxième année d’une période de trois ans et doit être renouvelée chaque année. Le montant de 125 000$ sera versé pour l’année scolaire 2025-2026. La somme de 130 000$, quant à elle, est réservée pour 2026-2027. C’est 120 000$ qui avait été alloué en 2024-2025.