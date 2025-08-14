Grand nettoyage prévu à Petit-Saguenay, Chicoutimi et Chambord

Mission 1000 tonnes et Stratégie Saint-Laurent invitent la population et les médias à trois grands nettoyages citoyens au Saguenay-Lac-Saint-Jean, soit le lundi 11 août à Petit-Saguenay de 14h à 17h, le mardi 12 août à Chicoutimi de 9h à 12h, ainsi qu’à Chambord le même jour de 14h à 17h.

L’Expédition Saint-Laurent et ses bassins versants est une mission de sensibilisation à la protection des cours d’eau de 18 jours, du 6 au 22 août dans plusieurs municipalités du Québec. Leur mission: nettoyer les berges et les fonds marins, donner des conférences, effectuer des prélèvements de microplastiques et promouvoir le Défi Saint-Laurent, un programme qui vise la réduction de la consommation des produits plastiques et une meilleure gestion des déchets. L’expédition regroupe 18 personnes incluant un groupe de restaurateurs écologiques, des plongeurs professionnels, des artistes multimédias, des scientifiques et des jeunes.