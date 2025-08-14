Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRMF) informe la population qu’il procédera, le lundi 11 août prochain, à la fermeture temporaire du pont de la rivière de la Boiteuse au Saguenay.

Ce pont est plus précisément situé au kilomètre 52 du chemin R0253 menant au secteur Pamouscachiou et au nord de la zec des Passes, sur les terres du domaine de l’État dans la MRC du Fjord-du-Saguenay. En raison des travaux de réfection, la circulation y sera interdite pour quelques jours. L’accès à une voie de contournement est possible en tournant à gauche au kilomètre 9 du chemin principal de la zec Onatchiway-Est. Un autre accès est possible par la zec du Lac-de-la-Boiteuse, et ce, gratuitement, spécialement pour la durée du chantier. Des panneaux de signalisation sont installés sur place pour sécuriser les lieux et annoncer la fermeture temporaire du pont. Le Ministère invite les usagers du réseau routier à prévoir leurs déplacements en conséquence et à faire preuve de prudence.