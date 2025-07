Alloprof dévoile un guide de survie pour les étudiants du Saguenay

Alors que plusieurs adolescents sont en vacances, des milliers d’élèves du secondaire d’apprêtent plutôt à suivre des cours d’été intensifs et à reprendre leurs examens ministériels. Pour les aider à traverser cette période stressante, Alloprof lance un guide de survie, leur offrant ainsi les meilleures ressources pour réviser toutes les matières.

« Ce que l’on demande aux élèves qui doivent reprendre leurs examens du ministère, c’est de faire des cours sur une période assez restreinte, puisqu’ils ont seulement trois semaines pour revoir toute la matière d’une année. C’est un beau défi qu’on leur propose, alors ce qui nous a fait penser de sortir un guide de survie pour les accompagner au mieux là-dedans. Les élèves de secondaire 2 ont un examen de français, les élèves de quatrième secondaire ont trois examens, soit en histoire, en science et en mathématique, alors que ceux de secondaire 5 ont des examens de français et d’anglais. On a donc rassemblé des outils dans ces matières », évoque la responsable des formations et de l’engagement des communautés et porte-parole chez Alloprof, Élia Martineau.

À titre d’exemple, l’été dernier, quelque 2000 consultations ont été effectuées par des adolescents du Saguenay-Lac-Saint-Jean durant ces semaines, avec une augmentation marquée de 37% pour les exercices. Au Québec, c’est au total plus d’un million de consultations qui ont été comptabilisées.

« Il y a des simulations d’examens ministériels interactives, des vidéos, des questionnaires interactifs, les midis-récups. Il y a aussi les Grandes révisions en français qui ont été enregistrées en direct au printemps et qui sont disponibles en rediffusion dans le guide de survie. On a également rassemblé quelques petites astuces pour compléter le tout », ajoute Mme Martineau.

Alloprof réitère que toutes ses ressources sont gratuites et disponibles à tous les élèves.

Une demande en croissance

La demande est forte et Alloprof répond présent en prolongeant aussi ses services en direct (clavardage, zone d’entraide, enseignants) d’une semaine jusqu’au 4 août prochain. L’augmentation de l’achalandage sur le site internet est vu d’un bon œil par la principale intéressée.

« Ce sont 550 000 élèves, chaque année, qui se rendent sur notre site web, qui posent des questions et qui vont chercher des réponses. C’est encourageant, ça veut dire qu’ils sont de plus en plus autonomes à utiliser nos ressources et qu’ils veulent réussir », estime-t-elle.

Une panoplie de ressources sont déployées par Alloprof pour soutenir les besoins de ces élèves chaque saison estivale. Élia Martineau croit en la possibilité d’un retour, l’an prochain, du guide de survie, si la réponse est favorable.

« Chez Alloprof, on innove toujours, on se réajuste, mais c’est sûr que si c’est quelque chose d’apprécié chez les élèves et qu’on y voit l’utilité, c’est certain que ça va rester. Que ce soit le guide de survie comme il est là ou une version améliorée, on va leur offrir quelque chose. »