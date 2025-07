Des croisières historiques offertes sur le lac Kénogami

La Société de développement du Parc patrimonial Cyriac (SDPPC) met en place cet été une nouvelle offre touristique. La population pourra profiter d’un service de croisières historiques sur le lac Kénogami, en zodiac, afin d’en apprendre sur ses secrets et sur l’histoire des gens qui l’ont habité au fil des ans.

Le président de la SDPPC, Pierre Boudreault, précise que l’idée derrière le projet est venue peu de temps après le développement d’autres activités reliées à l’histoire de la chapelle Saint-Cyriac.

« On avait déjà, au niveau de la chapelle avec le musée, un parcours numérique. Le tout jumelé à un thème intérieur, qui était qu’est-ce qui s’est passé il y a 100 ans, avec la montée des eaux et la disparition du parc Cyriac. J’avais songé à la possibilité de faire quelque chose sur l’eau lorsque j’ai connu Denis. Quand on a discuté, on était comme deux passionnés, donc l’association s’est faite naturellement », émet-il.

La collaboration entre la SDPPC et l’entreprise Transport plein air Pikauba a donc permis à l’offre touristique de voir le jour il y a un an, comme l’explique M. Boudreault.

« Ça a été une grosse année, entre autres avec l’exposition et le commencement du processus entourant l’offre touristique. Après ça, il faut toujours penser au développement, afin d’attirer les gens en provenance de l’extérieur. Parce que plus t’es capable d’avoir une diversité dans la présentation, plus la population peut en profiter », estime-t-il.

Il ajoute qu’il s’agit d’un parcours que les passionnés d’histoire, les touristes, tout comme ceux et celles qui ont un fort sentiment d’appartenance au village devront vivre au moins une fois.

« Le gens qui veulent en apprendre plus sur ce qui s’est passé, à savoir comment ça se fait que 858 personnes ont été déménagées, puis que l’eau a été montée de 30, 35 pieds, bien il y a une histoire autour de ça. C’est vraiment un parcours très agréable à effectuer et même indispensable. »

La population peut dès maintenant découvrir sur l'eau l'histoire du lac Kénogami. Le guide de croisière, le propriétaire de Transport plein air Pikauba, Denis Lalonde, retracera les origines de cet étendu d’eau jusqu'à la disparition du village de Saint-Cyriac. Les départs se font les vendredis et samedis, à 9h00 ou à 13h00, à partir du Centre touristique du Lac-Kénogami. Une réservation effectuée au préalable sur le site web de la SDPPC est requise pour y prendre part. Les croisières sont d’une durée de 1h30 chacune.