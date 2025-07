Début de la restauration des rives du Parc marin Saguenay-Saint-Laurent - Section fjord

L’organisme environnemental EURÊKO! annonce le commencement officiel du projet « Restauration des rives du Parc marin Saguenay-Saint-Laurent - Section fjord ». Le projet est notamment soutenu par un financement de 305 000$ du Fonds d’Action Saint-Laurent (FASL).

Ce projet, déployé sur trois ans, vise à restaurer les rives de la rivière Saguenay dans l’Aire marine protégée. Il prévoit la plantation de 10 000 végétaux indigènes et l’aménagement de trois bandes riveraines modèles. Réalisé en partenariat avec une quinzaine d’acteurs communautaires, scientifiques et municipaux, il se déroulera en trois phases, notamment par une caractérisation des berges en 2025, puis par une revégétalisation et l’aménagement de trois terrains modèles en 2026, et se conclura par un suivi et des ajustements en 2027. Rappelons que les bandes riveraines, ces zones de végétation situées entre un cours d’eau et les terres environnantes, jouent un rôle écologique fondamental, notamment en filtrant les polluants et les sédiments avant qu’ils atteignent la rivière, stabilisent les sols et préviennent l’érosion, offrent un habitat essentiel à une multitude d’espèces animales et végétales, régulent la température de l’eau et contribuent à la qualité de l’eau et à la résilience face aux changements climatiques.