Frais de justice de Julie Dufour: 81 000 $ jusqu’à maintenant

Le montant des frais judiciaires qu’a encourus, jusqu’à maintenant le procès de la mairesse de Saguenay Julie Dufour est maintenant connu. Il en aura coûté, à ce jour, un montant de 81 000 $ pour assumer la défense de la magistrate, dans les procédures contre le Directeur général des Élections du Québec (DGEQ). Rapplons d’abord que la mairesse Dufour est accusée de trois chefs en lien avec des manoeuvres électorales frauduleuses.

C’est en vertu d’une demande à l’accès à l’information qu’a logée Radio-Canada que le montant a été rendu public. C’est la ville de Saguenay qui assume les frais de justice de sa mairesse, conformément à la suggestion d’un avis juridique émis par la firme Sarrasin & Plourde, recommandant à la ville d’aller en ce sens.

Le conseiller Kevin Armstrong, aussi membre du Comité Exécutif de la ville, avait alors mentionné au 92,5 Ma radio d’Ici qu’il “pourrait être répréhensible d’aller à l’encontre de l’avis en question", sans qu’on puisse savoir pourquoi exactement. Mentionnons que le dévoilement du contenu exact de l’avis juridique avait aussi été réclamé à plus d’une reprise, notamment par des conseillers municipaux, de Saguenay mais surtout par le Direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale (DEPIM), avant de leur être finalement transmis, et aussi donné aux médias, dans ce cas dans une version lourdement censurée en raison d’éléments reliés, disait-on, au secret professionnel.

Rappelons que Mme Dufour, représentée par Me Charles Levasseur, est en attente d’un verdict dans cette affaire, verdict qui sera livré au plus tard le 20 août prochain. Si elle est reconnue coupable et qu’elle décide d’aller en appel, la facture préliminaire pourrait gonfler bien au-delà du 81 000 $ en question. La mairesse Julie Dufour s’est aussi engagée, rappelons-le, à payer ses frais de justice si elle est reconnue coupable au bout de tout le processus. Et elle risque aussi de perdre automatiquement son droit de sièger pour cinq ans, en plus d’écoper de possibles lourdes amendes.