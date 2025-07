Passation des pouvoirs à la clinique Optique Santé de Chicoutimi

Après 18 années à faire rayonner la clinique Optique Santé, située à Chicoutimi, Christine Michaud, Ariane Roy O.D., et Marie-Josée Fortin O.D., passe le flambeau à Myriam Maltais O.D., Stéphanie Gauthier O.O.D. et Coryne de Mauraige O.O.D. Trois femmes du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui cèdent la place à trois autres femmes de la région.

« La passation s’est très bien déroulée. Toutes les trois travaillions-là depuis quand même assez longtemps, soit directement après nos études, à l’époque. De mon côté, je suis partie vivre d’autres expériences, puis les filles m’ont approché pour ce grand projet-là. C’était certain que ça me tentait, donc je suis revenue dans la région pour ça. On a fait ça tout doucement avec les actionnaires qui étaient là », raconte l’opticienne Coryne de Mauraige, nouvelle actionnaire, qui ajoute qu’il s’agit simplement d’une décision d’affaire.

D’ailleurs, les anciennes propriétaires demeurent toujours présentes chez Optique Santé afin d’assurer les soins et services à la clientèle.

Alors que plusieurs entreprises régionales passent souvent aux mains de grandes chaînes, un sentiment de fierté anime les nouvelles venues à l’idée de pouvoir conserver une pratique de l’optométrie indépendante.

« C’est une très belle lunetterie, on est bien positionné, on a aussi une fabuleuse équipe, donc on est plus que reconnaissantes de pouvoir poursuivre cette aventure. Je pense également que c’est une institution bien connue ici dans la région. On est contente aussi, puisque malgré ce changement à la tête de l’entreprise, on demeure un bureau indépendant », insiste Mme de Mauraige.

Rappelons que la clinique Optique Santé œuvre depuis près de 35 ans au bien-être oculaire de la population, offrant un service qualifié dans un environnement sécurisant à la fine pointe de la technologie.

Une « vision » là pour rester

Myriam Maltais, Stéphanie Gauthier et Coryne de Mauraige ne désirent pas dénaturer l’endroit et sa mission en imposant une toute nouvelle vision à long terme. Au contraire, elles comptent faire perpétuer les bases qui ont été établies dès la fondation de la clinique.

« C’est un bureau qui fonctionne bien, donc c’est certain que nous ne voulons pas dénaturer le tout. La vision d’Optique Santé a toujours été très innovatrice, d’aller de l’avant, de se garder à jour. C’est vraiment quelque chose que l’on prône et qu’on veut garder. On veut poursuivre dans cette lignée-là tout en y ajoutant nos couleurs, à notre image », conclut l’opticienne.