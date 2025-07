La Ville de Saguenay va de l’avant et déposera officiellement sa candidature afin de devenir l’hôte des Jeux d’hiver du Canada de 2031, en octobre prochain. S’ajoute à cela l’embauche d’une ressource permanente qui prendra le dossier en charge pour les six prochains mois. Le président de la Commission des sports et du plein air, Michel Thiffault, avance que Saguenay a de réelles chances de remporter les faveurs, mais sous quelques réserves.

« On va déposer notre lettre d’intention, en plus de la somme de 40 000$. On a eu une rencontre avec les gens des Jeux du Canada il y a environ un mois et demi. Plusieurs représentants de plusieurs villes intéressées ont aussi pris part à l’appel et je dois admettre que ici à Saguenay, on est en avance sur les autres », mentionne M. Thiffault.

La phase 1 du projet avance donc rondement, surtout après l’évaluation du dossier par le comité consultatif formé par la municipalité en août dernier. Le comité rassemblera désormais plus de 20 personnes, celui-ci sera élargi en prévision du dépôt de la candidature.

« Il y a des gens d’affaires, surtout dans le monde de la restauration et de l’hôtellerie, dans le monde scolaire, universitaire, avec des entraîneurs et des athlètes », précise l’élu municipal.

Le processus de sélection impliquera la visite de la municipalité par des représentants des Jeux du Canada. Le sort de Saguenay sera ensuite décidé dans la prochaine année.

« Ils vont venir voir nos installations, comme le Norvégien, le Mont-Édouard, nos arénas, nos gymnases. Je peux dire que l’un des gros avantages qu’on a ici, c’est d’avoir de la neige en abondance en période hivernale. On marque déjà beaucoup de points avec ça », spécifie-t-il.

Des solutions à l’hébergement manquant

Trois membres du comité consultatif se déplaceront à Saint-Jean à Terre-Neuve au mois d’août dans le cadre des Jeux du Canada d’été et pas seulement pour aller prendre le pouls de la compétition qui s’y déroule. En effet, la délégation sera sur place afin de trouver des solutions au problème d’hébergement vécu à Saguenay, en portant une attention particulière à ce qui se fait là-bas.

« Notre gros point d’interrogation demeure l’hébergement. La municipalité de Saint-Jean Terre-Neuve est plus petite que la nôtre, alors on va leur poser des questions à savoir comment font-ils pour héberger tout ce monde-là. On va s’ajuster à ce moment-là, parce qu’on manque de chambres actuellement », explique-t-il.

Rappelons qu’au total, ce sont 3000 athlètes qui prendront part aux compétitions.

Nouvel amphithéâtre et complexe aquatique

D’avoir un Centre George-Vézina version 2.0 prêt à temps pour tenir les Jeux d’hiver du Canada en 2031 serait un rêve, selon le conseiller Thiffault.

« L’amphithéâtre pèse beaucoup dans la balance, il faut qu’on se le dise. Admettons qu’en 2026, Saguenay décide d’aller de l’avant pour l’aréna, ça prendrait trois ans à construire. Si jamais ça se concrétise, ça serait un atout indéniable et notre candidature, d’après moi, prendrait le dessus. Ça serait vraiment gagnant pour nous », insiste-t-il. Il réfléchit également à la possibilité de mettre sur pied un organisme à but non lucratif (OBNL), pour aller chercher les subventions requises.

Le projet de complexe aquatique composé de deux piscines semi-olympiques, actuellement piloté par l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) et évalué à 42 M$, est toujours dans les cartons. L’élu du district 3 dit être interpellé par le projet, mais sans plus, étant donné qu’il n’y a toujours pas de subventions qui lui ont été accordées.